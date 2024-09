14 dolog, amit tudnod kell, ha átállnál az e-bookra

7. Sokszínű előnyök

Az e-olvasók súlyuk és kompakt méretük miatt szinte bárhol elférnek. Vékonyak is, ezért könnyen megfoghatók, tarthatók. Kifejezetten sokat bírnak, használattól függően elég pár hetente, havonta vagy még ennél is ritkábban tölteni őket. Tükröződésmentes kijelzőjük napfényben is jól látható, az elektronikus papír pedig nem irritálja a szemet olyan mértékben, mint a kék fény.

8. Alternatív megoldások

Választhatunk olvasáshoz táblagépet vagy nagyobb kijelzős okostelefont is, ha ezeket tarjuk kényelmesnek, esetleg nem akarunk több eszközt. Ehhez alkalmazások tömkelegéből választhatunk.

9. Applikációval is megoldható

Számtalan alkalmazás áll rendelkezésre, ha praktikus okokból az okoseszközeinken szeretnénk olvasni, és egy készülékre redukálnánk a tevékenységeinket. A tabletek méretükből kifolyólag jobb olvasási élményt adhatnak, de aki megszokta a telefonon való cikkek és szövegek bújását, gond nélkül végigérhet egy egész könyvön is.

10. Összetett használat

Könyvolvasó appokat egyszerűen telepíthetünk. Az okostelefonok és tabletek színesek, magazinokat, képregényeket és egyéb képes tartalmakat is élvezettel fogyaszthatunk rajtuk. A jól megszokott funkciókat, mint például a képernyőfotózás és megosztás is használhatjuk olvasás közben. Ha pedig valamilyen kérdést vetne fel az adott olvasmány, máris utánajárhatunk a böngészőben.

11. Megjelenítési extrák

A digitális könyvolvasók izgalmas lehetőségeket kínálnak: háttérszínek, betűtípusok, lapozási stílus, fényerő és szemkímélő mód is beállíthatók. Programtól függően kereshetünk és fordíttathatunk a szövegben, színezéssel kiemelhetünk sorokat, bekezdéseket, könyvjelzőzhetünk, elforgatás esetén kétoldalas megjelenítést is elérhetünk.

12. Széles a választék

Az operációs rendszertől és az adott app tudásától függően remek ingyenes kínálatból válogathatunk az internetes áruházakban. A MOBI formátumot ismerő Kindle az ilyen márkájú olvasót ismerők, és az Amazonon könyvet vásárlók számára lehet jó választás. A Kobo Books saját áruházkínálattal és hangoskönyv funkcióval is rendelkezik. A Google Books egyszerű és jól felépített program, offline módon is használható és szövegfelolvasót is tartalmaz. Az iBooks az iOS rendszerek saját, felolvasóval ellátott olvasója. iPhone és iPad eszközökhöz a Bluefire Reader is kompatibilis.