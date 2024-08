Ötből négyen rosszul mosnak hajat: eláruljuk, ez a titka

Mégis mit lehet ezen elrontani? – biztosan sokan teszik fel ezt a kérdést, pedig bizony vannak buktatói ennek a szépségápolási rutinnak is. A Fanny Magazin, mire kell figyelni!

A hiba: kapkodunk

Ha igazán őszinték akarunk lenni, akkor egész biztos már mi is húztuk, halasztottuk a hajmosást, hiszen sokszor igazi nyűgként tekintünk rá. Ez különösen igaz akkor, ha hosszú a hajunk, fáradtak vagyunk és egész nap rohanunk. Ilyenkor legszívesebben csak két perc alatt letudnánk ezt az egészet. csakhogy itt követjük el az egyik legnagyobb hibát: csak besamponozzuk a hajunkat, és már szinte öblítjük is le, hogy minél gyorsabban haladjunk.

A megoldás: dupla bevetés

Ha már sikerült magunkat rávenni a hajmosásra, akkor szánjunk rá kellő időt. Először egy mogyorónyi sampont használjunk, ami arra kell, hogy valamennyire megszabadítsuk a frizuránkat a szennyeződésektől. Ilyenkor gyakran érezzük is, hogy nem igazán habosodik a sampon, és nem tudjuk olyan könnyen átmasszírozni a tincseket. Éppen ezért van szükség egy öblítésre, majd egy második körre ahhoz, hogy valóban tiszta legyen a hajunk.



A hiba: nem vagyunk hatékonyak

Azonkívül, hogy kétszer is kell samponozni, az is nagyon sokat számít, hogy miként tesszük ezt. Az nem elég, ha csak tessék-lássék módon eloszlatjuk a szálakon, kicsit átdörgöljük, majd mehet is rá a víz. Ha a hajtövünket nem tisztítjuk át megfelelően vagy kimarad a fejbőr, akkor a frizura gyorsabban kezd majd el zsírosodni. Vagyis csak egy ördögi kört indítunk be ezzel!

A megoldás: lényeges az alaposság

Ügyeljünk arra, hogy a hajtövünkre is jusson a samponból. Erre különösen a dús, hullámos vagy éppen göndör hajúaknak kell figyelni, hiszen nekik még nehezebb a dolguk. Mosás közben pedig masszírozzuk át jó alaposan a fejbőrünket is, hiszen ez még abban is segít, hogy gyorsabban növesszük meg a frizuránkat, mivel beindítja a vérkeringést. Akár külön fejbőrradírt is érdemes bevetni.

A hiba: téves sorrend

Ha valóban selymes és csillogó tincsekre vágyunk, akkor nem elég, ha csupán sampont használunk. Érdemes kondicionálót és maszkot vagy pakolást is bevetnünk. Csakhogy egész biztos, hogy ez utóbbiakkal zárjuk a sort.