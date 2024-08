Erre a csillagjegyre ma új ismeretség vár – Nyissa ki a szemét!

Napi horoszkóp – 2024. augusztus 24.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma már a Bika jelében jár a Hold (éjjel lép át a Kosból), és végre tervezhetővé teszi a hétvégét. Minden az elképzelései szerint alakul, amit a Szűz Napnak is köszönhet. Vegye ki még a részét a nyár örömeiből! Találkozzon barátokkal, pihenjen, strandoljon!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nagyon szép lesz ez a szombat, de túl sokat ne tervezzen! Most jön ki önön az a fáradtság, ami az elmúlt napok, hetek alatt felgyülemlett önben. Szóljon a párjának, hogy ne szervezzen óriási programokat, inkább csak lazuljanak, pihenjenek!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Igazán örömteli konstellációk lesznek az égen szombaton. Ezek garantálják a jókedvet, a harmóniát. A Bika Hold nyitottá teszi az ízek, ételek élvezetére. Próbáljon ki valamilyen különleges receptet!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kár lenne ezt a szép napot kapkodással tölteni. Épp ezért ne szervezzen túl sok programot! A Bika Hold nyugalmat és harmóniát hoz, ha hagyja neki. Jót tesz, ha ma sokat van a szabadban, ahogy az is, ha finom ételekkel kényezteti magát és a családot.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Talán már az előző napot is örömmel zárta: valami beérik, amiért jó ideje dolgozik. A kitartása most hozza meg az eredményeket. Szombaton csak az a „dolga”, hogy pihenjen, kikapcsolódjon. A Bika Hold idején nagy igénye van a kulináris élvezetekre!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Most igazán elhalmozzák a bolygók minden jóval, ha hagyja. Jó most a kapcsolata mindenkivel, és nagyon népszerű is. Persze mindig jön valaki, aki próbálja elrontani a jó hangulatát. Lásson át a szitán, és ne engedje, hogy lelombozza!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton szuper meglátásai lehetnek! Ne lepődjön meg hát, ha ma hirtelen választ talál egy régóta függőben lévő kérdésre. Nagyon kiegyensúlyozott nap lesz ez, amikor örömét leli az alkotásban. Próbáljon ki egy érdekes receptet.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Nap, a Hold, a Vénusz és a Mars remek fényszögei visszaadják az optimizmusát. Mindegy, hogy mi aggasztotta eddig, elsimulni látszik. Természetesen nem történik ez varázsütésre. De nem bánja, ha időbe telik, mert már látja a pozitív folyamatot.