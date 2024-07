Napi horoszkóp: ennek a csillagjegynek hoz új kezdetet az újhold

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ez a nap, vagy a most következő időszak nagy találkozásról, új ismeretségről is szólhat, főleg, ha még szingli. Legyen nyitott, mert lehet, hogy épp most hozza össze a sors azzal, aki nagy hatással lesz önre.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Igazán szép, és végre könnyedséget hozó napot jelez a horoszkóp. Legyen ez a nap a szórakozásé, töltődésé! Ha csak úgy ráérősen beszélget valakivel, nagyon figyelemre méltó méltó információkat kaphat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton a Rák újhold hatására olyan átalakító energiákat érezhet, amelyek miatt a véleményét is megváltoztatja bizonyos témákról. Mindez könnyen lehet, hogy ösztönzően hat önre, és arra inspirálja, hogy változtasson az élete néhány aspektusán.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold és Neptunusz fényszöge igazén szerencsés hatással lesz önre, ami konkrétumokban is megnyilvánul, és a lelkébe is béke költözik ennek hatására. Most csak egyszerűen jó együtt lenni a családdal, szeretteivel.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nagyon jó nap, de a környezetében többen is túlérzékenyek lehetnek. Épp ezért óvatosan a szavakkal! Nem is biztos, hogy bele kellene szólnia mások ügyeibe… Tartsa meg a véleményét magának. Higgye el sokkal jobban jár, ha csak figyel!