Napégés? Így kezeld, hogy ne fájjon annyira!

Itt a nyár és az elviselhetetlen kánikulában mindenki arra vágyik, hogy vízközelben legyen, hogy lehűtse kicsit magát. Sokan azonban nem figyelnek oda a megfelelő napvédelemre sem strandoláskor, sem olyan alkalmakkor, mint például egy baráti grillparti vagy szimpla nyári összejövetel. A súlyos napégés márpedig nyomokat hagyhat a bőrön. De mi a teendő akkor, ha már így jártunk mert figyelmetlenek voltunk? Mutatjuk!

A napégés fájdalmas és kellemetlen élmény. Fotó: Balogh Zoltán

Először is: koncentráljunk a lehűlésre. Ez igaz mind belsőleg, mind pedig külsőleg. A folyadékfogyasztás mellett a szakértők azt javasolják, hogy tegyünk napi 10-15 percre hideg borogatást a bőrünkre. A borogatáson túl pedig jöhetnek a nyugtató hatású, hidratáló krémek is, melyek segítenek enyhíteni a már leégett bőr fájdalmát. Erre például az aloe verát tartalmazó termékek nagyszerűek lehetnek. A kenőcsöt érdemes néhány órára hűtőbe tenni, mielőtt magunkra kenjük, hogy még jobb hatást érjünk el vele.

Fontos azonban, hogy kerüljünk bizonyos vegyi anyagokat. Habár a legtöbb hidratáló krém jórészt tökéletes választás, van azonban olyan, amely többet árt, mint használ. Kerüljük azokat a termékeket, amelyek tartalmaznak petróleumot, mivel a bőr alá zárja a hőt, valamint benzokaint és lidokaint, amelyek irritálhatják a problémás területet. Épp ezért pedig ilyenkor mellőzzük a szappant. A durva szappanok ugyanis kiszáríthatják és irritálhatják az amúgy is gyulladt területet.

Figyeljünk a súlyos leégés jeleire. Ide tartozik a bőr hólyagosodása vagy duzzanata, a hidegrázás, a láz, valamint a szédülés, fejfájás és rosszullét is. Ilyen esetben érdemes orvoshoz fordulni. És ami talán még ennél is fontosabb: semmiképp ne pukkasszuk ki a hólyagokat! Ha hólyagok keletkeznek, ne lyukasszuk ki őket, mivel elfertőződhetnek és maradandó hegeket is okozhatnak.