Ez a csillagjegy ma második esélyt kap

Napi horoszkóp – 2024. június 1.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold már délelőtt a Kos jegyébe lép, ami nagy megkönnyebbülés önnek. Végre tisztán látja a részleteket, és a cselekvésé a főszerep. Nagyon jó a kedve, és a környezetében is jó hangulat uralkodik!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Merkúr és az Uránusz együttállása még ma is hat. Kezd már egy kicsit elege lenni az újabb és újabb fordulatokból. Legyen tisztában vele, hogy nagyon ügyesen veszi az akadályokat. A mai nap pedig hozhat egy váratlan, örömteli eseményt.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az Ikrek Jupiter és a Kos Hold gondoskodik ma nemcsak a jó hangulatról, hanem arról is, hogy valóban legyen minek örülni. Jó híreket kaphat, vagy egyszerűen elsimulnak bizonyos problémák a környezetében.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A mai nap legyen a pihenésé, relaxációi és a társaságé. A Kos Hold jókedvet és derűlátást hoz! A pihenés pedig nemcsak semmittevés lehet, most jót tesz a sport, és ha minél több időt tölt a szabadban.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton igazán kiegyensúlyozott – de csak egy pontig. Ma valakinek sikerül elérnie ezt a pontot, sőt, túl is menni rajta, amire csak rátesz egy lapáttal a Kos Hold. Vegyen nagy levegőket, és számoljon el tízig, mielőtt megsemmisítő reakciókat adna.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton akkor tud a legjobban töltődni, ha valamilyen aktív kikapcsolódást választ. Menjen túrázni, kirándulni, sőt, strandolni, ha az idő engedi! Ez igazán feltölti, és magasabb perspektívából tudja aztán látni a dolgokat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nagyon eredeti a gondolkodása ezen a napon, és tehet néhány olyan kijelentést is, amivel picit meglepi a környezetét. Az is lehetséges, hogy egy olyan beszélgetésbe fog bekapcsolódni, ami váratlan fordulatot vesz.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nagyon jól működik most az intuíciója, és egy személlyel kapcsolatban hallgatnia is kellene rá… Az illető nem őszinte valamiben, vagy egyszerűen csak irigy, rosszindulatú. Ön persze könnyedén leszereli.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szombaton a kalandozó kedve találkozhat egy érdekes lehetőséggel, amikor kipróbálhat valamit, vagy részt vehet valamiben, ami már izgatja a fantáziáját egy ideje. Ne is morfondírozzon sokat, hanem vágjon bele!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Kos Hold a cselekvésnek kedvez. Éppen ezért ma bármennyire is fáradt, sétáljon egyet, vagy kiránduljon, kertészkedjen! Higgye el, fel fog töltődni a természetben. Délután váratlan üzenetet, vagy hívást kaphat, de örülni fog neki.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha volt olyasmi, ami a közelmúltban nem sikerült, vagy amibe nem volt alkalma belefogni, a mai nap kitűnő második esélyt ad. Itt az idő, lépjen, ugorjon, vagy kezdjen bele, legyen az bármi, most biztosan siker koronázza a vállalkozását.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nagyon is kedvező nap ez arra, hogy rég nem látott barátokkal találkozzon. Ha szingli, most az útjába sodorhat az élet egy nagyon is karizmatikus személyt, aki szinte lehengerli a stílusával. Egy meglepetés is adódhat ma.