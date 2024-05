Ma élete egyik legjobb döntését hozhatja ez a csillagjegy, ha az ösztöneire hallgat

Napi horoszkóp – 2024. május 22.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Mára is jutnak olyan bolygószembenállások, amik a vita lehetőségét mutatják. Nem érdemes ezekbe túlságosan belebonyolódni, mert ahogy jön, úgy el is fújják a tavaszi szelek a rosszkedvet. A Nap az Ikrek jegyében jár, és változékony energiákat jelez.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Skorpióban jár a Hold, ami mély érzéseket jelez, de sértődékenységet és gyanakvást is hozhat. Érdemes jó irányba csatornázni most az energiákat, mert különleges meglátások és erős intuíció is jellemezheti ezt a napot.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az Ikrek havában járunk már, így most nagyon is önt segíti a szerencse. Ma például kiderülhet, hogy egy célja, vagy álma közelebb van, sokkal könnyebben megvalósítható, mint ahogyan azt ön előzőleg gondolta.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán úgy érzi, hogy valakinek gondja van önnel. Talán a megjelenésével, vagy a viselkedésével, vagy az is lehet, hogy éppen egy sikere csípi a szemét az illetőnek. A kérdés mindössze az, hogy miért kellene önnek ezzel foglalkoznia? Legyen mindez az ő baja!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerdán egy komoly lehetősége adódhat, olyan, melyről ön is nehezen hiszi el, hogy lehetséges. Nehogy elmenjen mellette, hiszen meg tudja csinálni. Ne hallgasson azokra, akik szerint nem képes rá, vagy ez nem az ön pályája.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold a Skorpióban jár, ezért hallgasson elsősorban az ösztöneire, különösen akkor, ha egy magánélettel kapcsolatos lehetőségről dönt. Talán elsőre nem a legracionálisabb utat diktálja a szíve, de nagy az esély arra, hogy végül az lesz élete egyik legjobb döntése.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Jellemző önre, hogy bármibe is fog, úgy teszi, hogy látszik rajta a keze nyoma. Nagyon jó ízléssel nyúl mindenhez, kreatív megoldásai a legtöbb embernek tetszenek, igaz, vannak irigyei is. Ma is hangot adhat a nemtetszésének az egyik. Ne törődjön vele!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold az ön jegyében jár, emiatt elmélkedős kedvében lesz és szívesen vonul vissza a világtól. Adjon magának erre elegendő időt, hagyja, hogy megszülessenek a fejében azok a gondolatok, ami aztán előreviszik.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szerdán az éles elméjével és gyors gondolkodásával képes lesz elérni szinte bármit, amiben nagy segítségére lehet valaki, akivel egy hullámhosszon van és szinte félszavakból megértik egymást. Egy ilyen ember a környezetében nagy kincs, becsülje is meg!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán a Skorpió Hold kissé megviseli, ráadásul mindjárt itt a telihold is. Ma egy kissé hullámvölgyben érzi magát, de higgye el, ez csak múló rosszkedv. Ne élje bele magát! És hagyja, hogy a környezete jobb kedvre hangolja.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ön nagyon önálló típus, nem szívesen kér segítséget, ám vannak helyzetek, amikor egyszerűen muszáj külső segítséget kérni. Ma egy ilyen helyzet állhat elő, ne szégyellje hát felemelni a telefont és felhívni valakit.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán az érzelmi és a fizikai energiája is elegendő lehet arra, hogy olyasmiben is haladást érjen el, amitől tart, vagy nehezen veszi rá magát, hogy belekezdjen. Addig üsse a vasat, amíg meleg – ma ez legyen a mottója!