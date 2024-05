„Mindenki ugyanazt kérdezi” – Megszólalt a vízallergiával küzdő huszonéves nő

Vízi urticaria. Így hívják azt betegséget, amely duzzanatot, viszketést és égést okoz az allergiás bőrén, ha az vízzel érintkezik. Ez egy rendkívül ritka kór, csak kis számú megerősített eset ismert a világon. Az egyik ilyen Abbie Leaa, aki most a Truly YouTube-csatornáján futó Born Different című sorozatban mesélt azokról a nehézségekről, amelyeket a betegsége jelent a mindennapjaiban.

Képünk illusztráció - Fotó: Pexels

Abbie elmagyarázta, hogy a víz hőmérséklete vagy nyomása nem számít, a szemerkélő eső ugyanúgy allergiás reakciót vált ki nála, mint amikor zuhany alá áll. Sőt, még a saját könnyei is ártalmasak lehetnek. Az egyetlen módja a víznek, ami nem tud ártani neki, ha iszik, mert csak a bőre felületén jelentkeznek a csalánkiütéshez hasonló duzzanatok.

A tünetek néhány percnyi vízzel való érintkezés után előjönnek, ilyenkor vörös, viszkető foltok lepnek el, amik olyan fájdalmasak, hogy le akarnám vakarni a bőröm

– mondta el a 21 éves nő, akinél öt éve kezdődött el ez a betegség.

Több hónapig tartó orvosi vizitek és vizsgálatok után Abbie végül megkapta a diagnózist, amiből megtudta, hogy betegsége ellen nincs gyógymód. Azóta antihisztamint szed, ami csökkenti az allergiás reakciókat, és persze óvatos, hogy minél kevesebbszer kelljen elviselnie az égető kínt.

Abbie elárulta, azok, akik hallottak a betegségéről, kivétel nélkül ugyanazt a kérdést teszik fel neki:

„A fő kérdés, amit az emberek feltesznek nekem, amikor elmondom nekik az állapotomat, az, hogyan zuhanyozom, egyáltalán zuhanyozok-e. Ilyenkor elmondom, hogy ugyanúgy zuhanyozom, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy igyekszem a lehető legkevesebb időt tölteni a zuhany alatt, hogy a fellángolások ne legyenek olyan rosszak”

– árulta el a nő, aki kénytelen együtt élni ezzel a rendkívül kellemetlen és embert próbáló betegséggel.