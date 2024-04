Ilyen szédítő mélység felett ível át a kontinens legújabb függőhídja - Videó

Az olaszországi Umbria tartományban található Sellano nevű apró falucska nemigen került be eddig a híradásokba. A középkori település azonban most azzal írta be magát a történelembe, hogy itt avatták fel Európa legmagasabb tibeti típusú függőhídját.

Fotó: Facebook/VisitSellano

A híd az Appenninek csodás táján, a Vigi folyó völgye felett ível át 175 méteres magasságban, és további különlegessége, hogy felfelé halad, mivel két végpontja között 68 méter szintkülönbség van. A hossza 517 méter, így több mint 1000 lépést kell megtenni, hogy átérjünk az egyik végéből a másikba. Az adrenalinfüggőknek ajánlott szédületes séta körülbelül 30-45 percet vesz igénybe - írja a Roadster.

A húsvéti hétvégén megnyitott látványosság óránként legfeljebb kilencven látogatót fogad, mivel a hídszerkezet alján a deszkák nem szorosan egymás mellett találhatók, így nagyon kell figyelni arra, hová lép az ember, és el akarják kerülni a balesetveszélyt a szédületes mélység fölött.