Ezt a csillagjegyet ma körbeveszik a negatív energiák, érdemes vigyáznia!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A segítőkészségét mindenki sokra értékeli úgy általában, de ma lesz valaki, akinek egy reakcióját hálátlannak érzi. Mielőtt azonban kipattanna a feszültség, nézzen utána a dolgoknak! Nem lehet, hogy az egész egy félreértésen, vagy valaki szándékos félrevezetésén alapul?

Fotó: Pexels (illusztráció)

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha kivételesen pénteken nem tud úgy helytállni, ahogy azt öntől megszokhatták, akkor nem kell feleslegesen magyarázkodnia. Az emberek meg fogják érteni, hogy ma úgy alakult a helyzete, ahogy. Vannak esetek, amikor leginkább önmagával kell foglalkoznia az embernek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma lehet valami negatív, mérgező a munkahelyi légkörben, vagy máshol ismerősök között. Ne hagyja, hogy ma mások pesszimista energiái tönkretegyék a napját, a jó hangulatot. Ma szüksége lehet minden tudatosságára, hogy ezt kizárja, és felülemelkedjen ezen.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken joggal érzi, hogy igazán elemében van! Most nagyon is segítő energiák hatnak önre. Érdemes bevetnie az intuícióját, ha döntéshelyzetbe kerül, mert az most jó irányba viszi el. Pénzügyi siker lehetséges.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken a szokásosnál is csípősebb lehet a nyelve, ha a véleményét mondja el valamiről, vagy valakiről, ha nem is szándékosan, de mindenkit a gyenge pontján talál el. Figyeljen oda fokozottan! Nem biztos ugyanis, hogy valóban meg szeretné bántani túl sarkos mondataival a szeretteit.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken jól teszi, ha felvállalja a konfliktust valakivel. Lehet, hogy nem mindenki ért önnel mindenben egyet, de azt senki sem tagadhatja, hogy következetes és egyenes ember. Ma egy kisebb vitát generálhat így maga körül, de mindez végül előbbre fogja vinni a dolgokat.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Pénteken egy kellemetlen vagy félreérthető helyzetből akkor tud a legkönnyebben kiszabadulni, ha őszintén elmondja, mi a valóság, még ha ennek egy része esetleg kellemetlen is. Ha ezt teszi, még olyanok is ön mellé állnak, akik amúgy más véleményen vannak, mint ön.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Pénteken valakinek a megjegyzése miatt elbizonytalanodik valamiben és azt gondolja, nincs meg a képessége arra, hogy megbirkózzon egy kihívással. Nem kellene ilyen könnyen ingataggá válnia. Tisztában kell lennie a saját értékeivel.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma lehet, hogy egy élmény során különös erővel érzi meg, hogy ami körülöttünk történik, az valamilyen nagyobb erő műve, és ez spirituálisan is megérinti, szinte látja a rejtett összefüggéseket. Az is lehetséges, hogy különös jelet kap.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Pénteken valaki a környezetében megpróbál eltitkolni valamit ön elől. Nyilván jó okkal teszi, így lehet, hogy nem érdemes minderre a kelleténél több időt pazarolnia. Bármennyire is mardossa a kíváncsiság, várja meg, míg magától elmondja a dolgot.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Lelkes és idealista, ami szép dolog. De azért óvatosan az ígéretekkel! Könnyen lehet ugyanis, hogy a lelkesedése olyan dolgokra is rábírja, amelyeket később megbánna. Ne szaladjon túlságosan hamar előre, várja meg, amíg a valóság előbukkan a köd mögül.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Pénteken nagyon harmonikus napja lehet, de ehhez az is kell, hogy át tudja látni valakinek az ármánykodását a környezetében. Teljesen nyilvánvaló, hogy az illető azon mesterkedik, hogy akadályozza és keresztbe tegyen önnek.