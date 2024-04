Ezek a csillagjegyek örülhetnek! Párkapcsolatok helyrehozásában segítenek az égiek

Az oroszlánnak és a ráknak oda kell rá figyelnie, hogy megfelelően tudja kezelni az érzelmeit és energiáit. A nyilasoknak pedig még nagyobb lesz az esélye rá, hogy most megtalálják és meghódítsák szívük választottját. Lássuk mit súgnak a csillagok.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Mars ma belép a Kosba, és hihetetlen energialöketet ad önnek. Innentől nem ismer lehetetlent! Arra viszont figyeljen, hogy túl sok is lehet ez az erő. Ne rohanjon a falnak, használja okosan!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Vénusz a Bika jegyében jár már: most olyan erős a kisugárzása, hogy tényleg bárkit levesz a lábáról. Érzi is, hogy valahogy vonzza az embereket. Ez persze a párkapcsolatára is jó hatással van. Mindegy, mióta vannak együtt, most újból felébred a szenvedély!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr már előre halad, ami önnek extrán jó hír. Bármivel is küzdött mostanában, a viharfelhők kezdenek eloszlani. Nem varázsütésre, persze, mint a mesékben, de érzékelhetően válnak könnyebbé az ügyek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kedden egy elképzelés vár megvalósításra, és a Bak Holdnál a praktikus, taktikus hozzáállás is adott. Most nagyon jól átlátja a háttérben zajló folyamatokat, és ezzel sikerre viszi a dolgait. Amivel vigyázzon: könnyen megsértheti valaki a hirtelen kirohanásával.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Mars belép ma a Kosba, ami szintén tűz elemű jegy, akárcsak ön. Ez rengeteg szenvedélyt jelent. Ha pozitívan csatornázza, akkor ez most egy nagyon termékeny időszak lesz. Ha viszont nem figyel tudatosan arra, hogy levezesse, akkor robbanásközeli állapotot eredményezhet.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nagyon jól tudja használni a Kos Mars erejét, és most bármire képes. Motivált, és jó döntéseket hoz. Főleg, hogy most már a Merkúr is előrehalad. Este a Hold és a Plútó fényszöge hozhat féltékenységet, feszültséget. Tisztázza mielőbb a félreértést!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Most nagyon ügyesen tudja érvényesíteni az akaratát, és jó döntéseket hoz. Van valami, amit már régóta halogat? Kedden érdemes elővenni és leporolni a régi, meg nem valósított terveket, mert most újra meglátja bennük a fantáziát!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Néhány ismerőssel kapcsolatban úgy érzi, van néhány tisztázni valójuk van és talán ma meg is nyílik a lehetősége, hogy lépéseket tegyen ez irányban. Igyekezzen megadni a módját a dolgoknak, de túlzásokba azért ne essen. A Bika Vénusz segít önnek ebben!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kedden az ön kisugárzását is nagyon felerősíti az a tűz, amit a mars ébreszt önben. Az átlagosnál is kevesebbet kell tennie azért, hogy elnyerje másoknak a szívét, vagy meg tudja győzni a környezetét az igazáról.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Hold a Bak jegyében jár, kedvező fényszögben a Marssal. Könnyű dolga lesz, legalábbis így érzi. Nem a feladatai könnyebbedtek meg, hanem ön van tele erővel, energiával. Így aztán könnyű győzedelmeskedni.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A keddi nap nagyon jól alakul önnek is. Megkönnyebbülve tapasztalja, hogy kezdenek összerendeződni ön körül a dolgok. Ami múlt héten még gondot jelentett, az most hirtelen elsimul.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Legyen ma a szokásosnál is figyelmesebb! Kaphat ugyanis egy olyan információt, aminek hatására meglát egy összefüggést, és a lehetőséget is a kialakuló szituációban. A kérdés már csak az, hogy mit kezd ezzel az információval.