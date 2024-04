Ezt súgják a csillagok: titokzatos kapcsolatokra derülhet ma fény

2024. április 29.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Egy ideje halogat valamit, és mindig kibúvót keres magában és csak nem akaródzik belevágnia. Persze mind ismerjük ezt az érzést… De ma tekintse úgy, hogy nincs már további mentsége. Gyűrje fel az ingujját és kezdjen bele.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Hétfőn a kitartó munkáé a főszerep, és most az sem vigasztalja, hogy másokkal együtt próbál túl lenni a nehezén. Ma azért jó esély nyílik rá, hogy végre tisztázhasson néhány fontos kérdést, ami végül mégis csak jókedvre deríti.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Semmiképp se húzza fel magát hétfőn a munkahelyi dolgokon! Ahelyett, hogy részletkérdéseken bosszankodna, inkább a nagy egészre kell koncentrálnia. Ha úgy látja, hogy az erejét, a türelmét felemészti a taktikázás, inkább hagyja az egészet.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

A hétfői nap sok izgalmat tartogathat önnek. Ezért nem baj, ha részt vesz gy baráti, ismerősi program vagy munkahelyi esemény szervezésében. Valakivel épp most köthet ismeretséget, ami a későbbiekben is nagy hasznára lehet.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Mivel talán már közel áll egy célja megvalósításához, tele van motivációval és tettvággyal, amit egy mai hír, vagy telefonhívás csak tovább növelhet. Mikor dobjon bele apait, anyait, ha nem most? Vesse bele magát a sűrűjébe és küzdjön a jutalomért!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn sok múlhat a fellépésén egy kivételesen jó helyzetben, így készüljön arra, hogy határozottan kell majd viselkednie. Ha ugyanis azt látják, eltökélt és magabiztos, fel sem merülhet az, hogy megkérdőjelezzék, amit mond, vagy tesz.





Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Az égi folyamatok igazán szerencsés előjeleket teremtenek minden kérdéses ügynek. Ráadásul valaki egy helyzetben igen kellemes meglepetéssel szolgál önnek, mivel kiderül róla, hogy a felszín mélyen érző és felelősségteljes lelket takar. Legyen nyitott az illetővel!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold már a Bak jegyében jár, ami végre leföldelt energia. Józanság, praktikus gondolkozás, lojalitás – ezek jellemzik a mai napot. Igazán nagyot léphet előre mindenfajta ügyével!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Meghívót kaphat valahová, ami egy érdekes csoport lehet, akiket a közös érdeklődés tart össze, vagy egy munkával kapcsolatos dolog is lehet. Legyen bármi, vesse bele magát lelkesedéssel ebbe az új helyzetbe, hiszen ön is régóta vágyik egy kis változatosságra.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Hold már a Bak jegyébe lépett hétfő, és önnek nagyon kedvezővé, szerencséssé teszi ezt a napot. Most minden próbálkozásában sikerrel járhat, mert a Merkúr is előre halad már, majdnem egy hónap hátrálás után.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma bármilyen programokat, feladatokat is tervezett be, ne próbáljon minden területen egyszerre megfelelni, mert az most úgysem fog sikerülni. Igyekezzen szűrni, és ami nem túl fontos, azt hagyja későbbre.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn lehet egy nagyon szerencsés lehetőség, ez lehet munka, vagy pénz, és jobban teszi, ha nem sokat késlekedik. Könnyen lehet ugyanis, hogy a mostani helyzet tényleg olyan fordulatot hoz, ami anyagilag is rendbe teszi az ügyeit.