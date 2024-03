Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Nap már a Kos jegyében jár, és jelzi, hogy most bizony eljött az ön ideje! Olyan folyamatok indulnak el ma, vagy a következő napokban, amik rövidesen sikert hoznak önnek. Nagyon erős most a kisugárzása, és a népszerűségével célt ér olyasmiben is, amiben eddig nem.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön egy kellemetlen emberrel hozhatja össze a sors, akitől jobban teszi, ha minél nagyobb távolságot tart. Ha ki tudja kerülni, akkor azt válassza, ha pedig az nem megy, akkor alakítsa úgy, hogy minél hamarabb végezzen vele.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön egy váratlan látogató toppanhat be önhöz, de igazán fog neki örülni, illetve lehet az is, hogy valaki megkeresi, aki felől már egy ideje nem hallott. Ráadásul nem ok nélkül keresi meg: új híreket, vagy valamilyen ajánlatot hozhat.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma igyekezzen úgy általában pozitívan közeledni az emberekhez. Mosolyogjon még azokra is, akiket távolról ismer, mutassa meg a kedvesebbik arcát a világnak. Lehet, hogy valaki csak arra vár, hogy lássa, közeledhet önhöz.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön egy váratlan üzenet, vagy levél érkezhet önhöz, amely valamilyen pozitív üzenetet, vagy hírt tartalmaz. Valószínűleg ez ennél jobbkor nem is történhetett önnel és általánosan is jobb kedvre deríti, pozitív irányt ad a dolgainak.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön hasznos információkat, remek ötleteket kaphat valahonnan és egy ajánlatot, amely sokat jelenthet a jövője szempontjából. Tisztítsa meg az elméjét most minden negatív gondolattól és koncentráljon csakis a lehetőségeire.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön egy furcsa megérzése lehet, amely viszont talán fontosabb üzenetet tartalmaz, mint azt elsőre hiszi. Ne engedje elfelejtődni a dolgot, keressen összefüggéseket, kutasson háttér információkat. Amire bukkan, az talán meg fogja lepni, de egyben rendkívül hasznos is lesz.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön egy hirtelen nagyon furcsának tűnő ötlet, vagy elképzelés találja meg, amely lehet, hogy éppen az ön fejéből pattan ki, de az is lehetséges, hogy egy közeli ismerőse áll vele ön elé. Ne söpörje le az asztalról az egészet, mert lehet, hogy csak utólag derül ki a dolog igazi pozitívuma.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Csütörtökön hirtelen feltámadhat a vágyakozás önben valaki iránt, ami váratlanul ér. Mégis valamilyen módon úgy érzi, hogy nem lehet elmenni a dolog mellett. Hagyja érni még egy kicsit önmagában a folyamatokat, hogy letisztázódjanak az érzései.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Csütörtökön valaki felhívhatja a figyelmét egy új útra, ami épp most nyílik meg ön előtt, de ez nem jelenti azt, hogy elsőre világossá válik az ön számára, hogy ennek miben is áll a jelentősége. Legyen figyelmes és ne fusson át a részletek felett csak úgy.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Csütörtökön lehet, hogy egy neked fontos személy sokkal ingerlékenyebb lesz a megszokottnál, ami behatárolja a lehetőségeit vele kapcsolatban. Ne próbálja hát erőltetni a dolgot, hagyja, hogy egyedül megoldja a problémáit.