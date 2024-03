Heti horoszkóp: van, akinél szóba kerülhet a válás is!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Ezen a héten is jó lesz odafigyelni a megjelenésedre, magad is észreveszed, hogy jót tesz az önértékelésednek. A hét közepén úgy érzed majd, hogy szeretnél mindent rendbe tenni magad körül, beleértve a gondolataidat és az érzéseidet is. A feletteseid szorosan figyelemmel kísérik a munkásságodat, és úgy tűnik, meg is becsülik az igyekezetedet. A hétvégén egy szeretett személynek szüksége lesz a tanácsodra.

Bika

IV. 21.–V. 20.

A visszafogottság, az összpontosítás és a szerénység azok a tulajdonságok, amelyek segítségével ezen a héten minden területen maximális sikert érhetsz el. Végre megoldódik pár kérdés, amelyekre régóta kerested a választ, ez lehet szerződéskötés vagy új lakásba költözés. Kis erőfeszítéssel nagy sikereket fogsz elérni, mintha minden magától értetődően oldódna meg. A hétvége közeledtével célszerű lesz kicsit lassítani, és jobban odafigyelni az egészségedre, a családodra.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Próbáld meg nem siettetni az eseményeket, inkább engedd, hogy magától jöjjön be minden az életedbe. Ha elég figyelmes, kitartó és gyors leszel, az lehetővé teszi, hogy megbirkózz a hétre kijelölt feladataiddal. A kollégákkal és a feletteseiddel egyre jobb lesz a kapcsolatod. A munkahelyeden ez a hét nem lesz túl sűrű, így igazán nem panaszkodhatsz majd a beosztásodra. Ha lesz rá energiád, otthon ideje megszabadulni a felesleges kacatoktól.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Ezen a héten abban az esetben lehetsz sikeres, ha a munkahelyeden felelősséget tudsz vállalni másokért. Mutasd ki nyíltan érzéseidet, és beszélj bátran a szándékaidról, ne félj attól, hogy rontasz a hírneveden, hiszen ha elég tapintatos vagy, a többség érteni fogja a segítő szándékodat. Csütörtökön és pénteken tartózkodj a nagyobb kiadásoktól. Tölts egy kicsivel több időt a megszokottnál a családoddal és a barátaiddal a hétvégén.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Nagy lesz a kísértés a héten, hogy ne csak azt a pénzt költsd el, ami a pénztárcádban van, hanem az is eszedbe jut, hogy hitelt vegyél fel. Ezt gyorsan felejtsd is el, mert rosszul járhatsz. A hét közepén egy kellemetlen múltbeli helyzet fog kísérteni. Ne tedd meg ugyanazokat a baklövéseket, vond le időben a megfelelő következtetéseket. A héten ne hozz fontos döntéseket. Egy rövid hétvégi kirándulás egy kis frissességet hoz az életedbe.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Lesz a héten jó pár feladatod, hiszen sok téren vált szükségessé az életedben a modernizáció, illetve az is, hogy átgondold, min kellene javítanod ahhoz, hogy jobban érezd magad. Szóval lesz tennivaló bőven. A hét közepén sok idegeskedés és még több nehézség vár, de erre számítasz is. A csillagok azt üzenik: egyenesen mond el másoknak, hogy mit szeretnél, a nehézkes körmondatok ugyanis csak félreértéseket okozhatnak. Ingatlanügyekben kérd szakértők segítségét.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Határozottan védd az érdekeidet és akkor nem lesz nehéz megvalósítanod a legmerészebb terveidet. Kedden és szerdán nyugodtan bízz a megérzéseidben, hagyd, hogy vezessenek a döntéseidben. A szerencse melletted áll. A hét vége felé próbáld meg csökkenteni a saját terhelésedet, halaszd későbbre a nehéz feladataidat. A hétvégén ne kezdj semmiféle nagytakarításba, jobb, ha elmész meglátogatni azokat az embereket, akik mellett megnyugodhatsz.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

A mindennapi ügyeid kiválóan alakulnak, a törekvéseidet siker koronázza. Lehetőséged lesz a közeljövőben megváltoztatni az életedet: messzire utazhatsz, vagy új szerelmet találsz. Határozott cselekvésre van szükség, ám a probléma az, hogy nehéz lesz megértened saját magadat, a vágyaidat. Próbáld meghatározni a fő irányelveket. A hétvégén gondoskodj az otthonodról, a házimunkáról, a gyermekeidről. Légy körültekintőbb.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A sikereid azon múlnak, hogy mennyire készülsz fel rájuk, mennyire világosan és részletesen tervezel meg mindent. A következetesség és az óvatosság segíthet, ám a kapkodás és az a várakozás, hogy majd minden magától sikerül, veszteségekhez és vereséghez vezethet. Nem a legjobb hét a cselekvésre. Most jobb elmélkedni és elemezni, mint a csatába rohanni. A szeretteid odafigyelést igényelnek, és előfordulhat, hogy családi problémákkal kell megküzdened.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Próbáld meg mindennek megtalálni a pozitív oldalát. Eleinte nem lesz könnyű, de aztán megszokod. Csak a saját erődre hagyatkozz, ne áltasd magadat a kollégáiddal és a barátaiddal kapcsolatban. Valószínűleg miattuk leszel bosszús a napokban. A hét vége felé egy váratlan üzenet meglephet vagy éppen megriaszthat. Az érdekeid védelmének hevében ne feledkezz meg a szeretteidről, nekik ugyanis szükségük van a figyelmedre és a támogatásodra.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Ez a hét kedvez a kommunikációnak és őszinteségnek. Ha egyedülálló vagy, egy társkereső oldalon találhatsz egy érdekes lehetőséget. Az üzleti életben sikerek és új üzleti partnerek várnak rád. Légy visszafogott, ha elkap a hév, hogy mások cselekedeteit hangosan kommentáld. A hét utolsó napjaiban nehezebben jön majd álom a szemedre, ám ennek oka távol áll a romantikától. Szombaton jobb lesz egyedül maradni, vagy csak elmenni moziba.

Halak

II. 20.–III. 20.

Új munkakört vagy új feladatokat ajánlhatnak fel számodra a jelenlegi munkahelyeden. A csillagok azt üzenik: számodra a hét egyik legfontosabb feladata az, hogy ne hagyd ki a karrieredben adódó lehetőségeket, és ne félj az új tevékenységektől. Győzd le magad, szabadulj meg azoktól a komplexusoktól, amelyek akadályoznak abban, hogy szabadabban élj. Súlyos nézeteltérések alakulhatnak ki a családban, amelyek akár váláshoz is vezethetnek.