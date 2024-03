Ezekből a jelekből tudhatod, hogy a legjobb barátod szerelmes beléd

Hatalmas népszerűségnek örvend a Netflix romantikus, szívszorító sorozata, az Egy nap (One Day), amely egy férfi és nő szoros barátságból szerelemmé változását mutatja be. A széria sikere részben annak is köszönhető, hogy a helyzet teljesen hétköznapi, sok ember életében esett már meg, hogy egy ellenkező nemű emberrel kötött életre szóló barátságot… majd idővel azt vette észre, hogy legalább az egyikük többet akar. A Daily Mail összegyűjtötte azokat a jeleket, amelyekből felismerhető, ha a férfi már nem csak barátot lát a nőben.

Fotó: Pixabay

1. A lábak pozíciója

Ha nagyobb csoportban állva beszélgettek, titokban nézd meg a lábait – feléd fordulnak? A testbeszéd szakértők szerint ez nyilvánvaló jele annak, hogy a férfi érdeklődik a partnere iránt, teljes figyelmét csak rá fordítja – és mindezt a legtöbb esetben a tudtán kívül teszi így.

2. Tükörkép

Ravasz kis trükk is lebuktathatja a férfi valódi érzéseit: tedd az egyik kezed a nyakadra, keresztezd vagy épp tedd a földre mindkét lábad ülés közben – ha azt látod, hogy a barátod önkéntelenül is utánozza a mozdulataid, akkor az azt jelenti, hogy olyan intenzíven fókuszál rád, hogy teljesen rád hangolódik, és mást észre sem vesz.

3. Árulkodó szemek

Mindenki érezte már úgy egy zsúfolt terembe besétálva, hogy valaki bámulja – ha pedig ez a valaki az eddig barátnak hitt férfi, akkor érdemes a szintlépést fontolgatni, ugyanis a másik csak azt leste, mikor érkezel már meg, annyira érdekled.

4. Váratlan visszalépés

Ha az addig nagyon érdeklődő barátod hirtelen ok nélkül tartózkodóvá és furcsán elutasítóvá válik, ne ess kétségbe (feltéve természetesen, ha nem bánnád, ha több lenne, mint barát): ez arról árulkodik, hogy már kezdi felismerni, az érzései túlnőttek a barátságon, és a tartózkodással magát védené az elutasítástól.

Fotó: Pixabay

5. Újabb és újabb közös emlékek

Minden barátságban fontos szerephez jut a nosztalgia, nem ritka a közös nevetések felelevenítése, viszont általában a nők sokkal több részletre emlékeznek, vagy adnak nekik jelentőséget. Viszont ha azt észleled, hogy a barátod egyre gyakrabban idéz fel közös eseményeket, és meglepően sok részletre is emlékszik belőle, akkor valójában lebuktatta magát: az utóbbi időkben ki sem tud verni a fejéből, és ha teheti, a kettőtök múltjára gondol.

6. Arcpír

Ezt talán magyarázni sem kell: a pirulás erős érzelmekről, zavarról, titkokról árulkodik, és mivel az arcunk vérellátását nem tudjuk szabályozni, a pír sosem hazudik.

7. A zöld szemű szörny

Mivel elvileg „csak barátok” vagytok, megvan annak az esélye, hogy mindketten párkapcsolatban éltek – viszont ha a barátod párja elutasító és barátságtalan veled szemben, akkor az csak egyet jelenthet: ő már tudja, hogy a férfi szíve nem az övé! A nők ugyanis könnyebben megérzik, ha társuk érzelmeiben változás áll be, így már azelőtt észrevehetik, hogy a párjuk mást nőt szeret, minthogy a férfi felismerné az igazi érzéseit.

8. Bocsánatkérések

Ha a barátod hirtelen olyan dolgok miatt kéri az elnézésedet, amelyek a múltban estek meg veletek (például valamiért kinevetett egykor), az részben arra utal, hogy folyton körülötted járnak a gondolatai, másrészt arra, hogy már másképp viszonyul hozzád. Mivel az évek során valószínűleg mindketten érettebbé váltatok, nem csoda, hogy már felismeri, ha évekkel korábban valamilyen viccel megbántott.

A szerelem szakértői azonban arra is felhívják a figyelmet, hogy a jelek ugyan árulkodóak lehetnek, ne rohanjunk rögtön fejjel a falnak, előbb higgadtan gondoljuk át, mi mit szeretnénk a barátunktól, illetve azt is mérlegeljük, nem mi magyarázunk-e be több jelentést az egyszerű interakciókba. De amíg a tudósok sem tudják eldönteni, hogy a férfi és nő között létezhet-e színtiszta barátság, addig ne féljünk elhinni, hogy valaki, akit évek óta ismerünk, talán többet is akarna a szívünkből, mint egy egyszerű barát.