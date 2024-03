Ezeknek a csillagjegyeknek ma nagyon fárasztó napja lesz

2024. március 31.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Húsvétvasárnap még mindig a Nyilas Hold lelkesíti. Ezzel a nagy pörgéssel tulajdonképpen nincs is semmi gond, amíg van tér és idő a levezetésére, és nem akasztja össze a bajszát egy rokonnal sem... Nagyszerűen sikerül ma minden húsvéti összejövetel, parti, csak engedje el a füle mellett, ha valaki olyat mond, ami nem tetszik önnek..







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Már most, hogy a horoszkópját olvassa, döntse el, hogy nem akar mindenki elvárásainak megfelelni. Elég a legszűkebb környezet véleményével törődni. Ha egy picit sikerül elengedni magát, akkor ma egészen biztos, hogy minden a legjobban alakul.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Minden adott a jó hangulathoz húsvét vasárnap. Bár nem volt teljesen biztos benne, de végül minden részlet összeáll, ráadásul anélkül, hogy bele kellene szakadnia, mert valahogy könnyedén intéz mindent.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ön hajlamos annyira várni ezeket a családi ünnepségeket, hogy teljesen belefeszül a végén. Ma ne tegye! Inkább vonjon be másokat is az előkészületekbe. Nyugodtan lehet együtt sütni-főzni. Attól még ön a főnök a konyhában!







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ragyogó szép napja lesz! Az az igazság, hogy rég volt ennyire felhőtlenül vidám családi, baráti összejövetel, mint a mai. Ha ön a házigazda, akkor ismét odateszi magát. Higgye el, hogy mindenki hálás azért a rengeteg energiáért, amit ebbe beletesz.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Merkúr rövidesen retrográdba fordul, aminek előszelét már érezheti. Így önön a jókedv mellett a nosztalgikus hangulat is eluralkodik. Jó mix ez, csak picit fárasztó… Így most amire a leginkább figyeljen, az a saját jó közérzete, és hogy hogy ne hajtsa túl magát.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma megint megcsillogtathatja diplomatikus képességeit, mert biztosan lesz olyan vendég, rokon, aki picit túlpörög és rámenős, vagy tapintatlan. Ön viszont bárkit képes leszerelni, megbékíteni! Mindent összevetve remekül sikerül a húsvét vasárnap.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma igazán tud mulatni, örülni, kikapcsolódni! Vége az érzelgős hangulatnak, most sokkal inkább a tavaszi jókedv érvényesül. Egyenek-igyanak finomakat, és élvezzék egymás társaságát. A húsvét az örömteli pihenésről is szól.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Óraátállítás volt hajnalban, de ez önön cseppet sem látszik. Majd szétveti az energia! Remélhetőleg jó nagy rokonság gyűlik ma össze. Önnek most nagy szüksége van a pörgésre, társaságra, hangos, nagy beszélgetésekre.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha arról van szó, hogy nagyot kell alakítani a gasztronómia terén, akkor ön ezt is, mint minden mást, rendkívül profi módon közelíti meg. Egész biztos, hogy fantasztikusan sikerülnek a húsvéti ételek! De jó lenne, ha utána végre ön is lazítana kicsit.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Az ünnepek sokunkból hoznak elő régi emlékeket is a vidámság mellett. És bár most ez utóbbi dominál, azért így is lesznek olyan helyzetek, amikre a másik érzékenyebben reagál. Legyen elnéző az ünnepek alatt is! Különösen az önhöz közelállókkal.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Húsvét vasárnapja igazán felhőtlenül telik. Érdekes híreket hallhat, olyan információkat, amik további tervekre inspirálják, illetve egy elég meglepő hírt, talán pletykát is. Egy váratlan vendége is lehet, de még ez is jól érinti, örülni fog neki. Minden adott a szép ünnephez.