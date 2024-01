Ők a legsértődékenyebb csillagjegyek! Köztük vagy?

Kos

III. 21.–IV. 20.

A Kosok nagyon jó véleménnyel vannak saját magukról. Nehezen látják be a hibáikat, és még nehezebben ismerik be azokat. Nem tudják megérteni, hogy valamit ők is rosszul csinálhatnak. Az sem fér a fejükbe, hogyan utasíthatja el őket bárki, ha akarnak és kérnek valamit. Uralkodni próbálnak mindenkin és nem túl toleránsak. Megsértődnek, ha valami nem úgy alakul, ahogyan azt elképzelték. Mélyen, ott legbelül még mindig elkényeztetett kisgyerekek, és a legtöbbjük soha nem is nő fel. Nincs humorérzékük sem. Legalábbis akkor, ha róluk van szó. A Kosok nem bosszúállók, ám az indulatukat látva a kritikusaik szinte megbánják, hogy mondtak nekik bármit. Ha a Kosok úri kedve engedi, egy vita után úgy folytatják a kommunikációt, mintha mi sem történt volna, ám lehetetlen velük megbeszélni a probléma okát, netán megoldást keresni rá.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Arany szívük van a Rákoknak. Ezek az emberek készek segíteni másokon, mivel érzékenyek, de jellemzően túlérzékenyek is. Olyan dolgokkal is törődnek, amelyek mást nem mozgatnak meg. Mindenkire figyelnek maguk körül, és igyekeznek mindenkinek a kedvében járni. Természetesen erre senkinek nincs szüksége, ezért a legtöbb esetben nem is értékelik ezt az igyekezetet. A Rákok pedig belefáradnak abba, hogy gondoskodjanak az egész világról, és úgy érzik: nincsenek megbecsülve. Gyakran haraggal, sírással reagálnak, ha valaki felhívja a figyelmüket a túlzásba vitt buzgóságukra. Minden visszautasítást, megjegyzést személyes sértésnek vesznek. Úgy érzik: tévedhetetlenek, és szeretik ráerőltetni a véleményüket az emberekre. Megértően kell velük bánni, mert minden apróságon fennakadnak. A sértett Rákok visszahúzódnak és nehezen bocsátanak meg.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Mindent véresen komolyan vesznek a Szűzek. Hiányzik belőlük a humorérzék. Tökéletesség mániásnak születtek, ezért nehéz megfelelni az elvárásaiknak. Általában nehéz őket megbántani, ugyanis ennek a jegynek a képviselői elfogulatlanul képesek értékelni a különböző helyzeteket és a körülöttük lévő emberek tetteit. Ha viszont megsértődnek, nem mutatják ki, de soha nem felejtenek. A jegy szülöttei képesek hosszú ideig haragot tartani, sőt, nem is jellemző rájuk, hogy második esélyt adnának a „bűnösnek”. A Szűzek általában minden hidat felégetnek maguk mögött.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Rendkívül érzelgősek és ingerlékenyek a Skorpiók. Gyakran arrogáns viselkedésükkel próbálják meg elrejteni az érzelmeiket. Természetesen sikertelenül. Gyorsan kiderül, mennyire törékenyek a lelkük mélyén. Néha egy szó vagy egy gesztus is elég ahhoz, hogy a Skorpiók szinte felrobbanjanak. A jegy szülöttei bonyolult, már-már sötét természetűek, néha nem értik saját magukat sem. Mindig találnak maguknak egy ellenségképet, szinte imádnak valami problémát kreálni. Mesterei a tények elferdítésének. Mindig találnak okot a sértődésre és a veszekedésre. Soha nem bocsátanak meg nagyobb igazságtalanságokat, de hajlamosak figyelmen kívül hagyni a kisebb konfliktusokat, igaz, később előszeretettel emlékeztetnek rájuk.