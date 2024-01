Heti horoszkóp: ez a csillagjegy dönt végre a kapcsolatáról

Kos

III. 21.–IV. 20.

Kiválóan megy a héten a tanulás, az információgyűjtés, és különösen zökkenőmentesen sikerül a kommunikáció. Ha taktikáznod kell, tedd, ám ebbe a játékba ne vonj be másokat, mert az nem lenne helyénvaló. Sajnos a túlzott munkamániád nem hoz sok hasznot senkinek, csak felesleges felhajtásba és káoszba csap át. Húzódj vissza picit, figyelj mások igényeire is!

Bika

IV. 21.–V. 20.

Valószínűleg lesz a héten egy utazás, amely lehetővé teszi, hogy érdekes emberekkel találkozz. Próbálj meg kevésbé zajos társaságokat keresni, részesítsd előnyben a szűk baráti körödet. Nem valószínű, hogy romantikus hangulatban leszel, de ez lehetőséget ad arra, hogy józan fejjel rendezd az érzéseidet, és meghozd a megfelelő döntést a szakításról vagy az együttélésről.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Rengeteg „tűzoltásban” kell részt venned a héten, ugyanis hirtelen sok feladat szakad a nyakadba a munkahelyeden. Mindez arra lesz jó, hogy megmutasd a rejtett képességeidet. Végre mindenki megtapasztalhatja, hogy milyen gyorsan és pontosan vagy képes megbirkózni a hatalmas mennyiségű munkával. A szerelmi életedben jobb, ha leszállsz a földre, és azt értékeled, ami körbevesz, így talán jobban is érzed majd magadat a bőrödben.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A hét arról fog szólni számodra, hogy könnyen elveszíthetsz dolgokat, ezért jobb, ha figyelmesebb leszel. Ez lehet egy neked fontos tárgy elvesztése, vagy valami komolyabb helyzet is, mint például az elmaradt haszon vagy a hírneved elvesztése. Halaszd későbbre a fontos döntéseket. A hétvégére helyreáll a bizalom és a kölcsönös megértés légköre a családban.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Elfogadhatatlanok ezen a héten a meggondolatlan lépések. Ne engedj az érzelmeidnek, uralkodj rajtuk. Most józan, pontos döntésekre van szükséged, még olyan esetekben is, amikor megszokásból cselekszel. Az esetleges munkahelyi nehézségek miatt ne gondolkodj a váltásban, mivel most csak időpocsékolás lenne. Alig tudod titkolni, hogy szerelmes vagy, minden a homlokodra van írva, de egyelőre ez maradjon a kettőtök titka!

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Ami a szerelmet illeti, a csillagok arra buzdítanak, hogy küzdj! Ha nem érzed stabilnak a kapcsolatodat, vagy rivális jelent meg a láthatáron, akkor ezekben a napokban jött el az ideje, hogy cselekedj! Ahelyett, hogy kétségek gyötörnének, minden lehetséges lépést meg kell tenned annak érdekében, hogy lásd, van-e értelme magad mellett tartani a másikat, vagy ez már csak egy nehézség az életedben.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Olyan problémákkal szembesülhetsz a héten, mint mások felszínessége és figyelmetlensége. A környezetedben lévő emberek hajlamosak lesznek túl könnyedén venni a komoly dolgokat, és elhamarkodott döntéseket hozni. Nem valószínű, hogy képes leszel változtatni a helyzeten. Ha fel akarod hívni magadra valakinek a figyelmét, ne félj vonzó lenni! Ragyogj, csábíts, és mindent megkaphatsz, amit csak akarsz!

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Szem előtt kell tartanod, hogy a héten kialakuló vitákban bármi megszülethet, csak az igazság nem! A konfliktusok annyira felforrósíthatják a légkört, hogy semmire sem marad erőd. Ha a helyzet kicsúszik az irányításod alól, rengeteg erőfeszítésedbe kerül majd, hogy javíts a helyzeten. Próbáld meg azonosítani a hiányosságaidat, hogy gyorsabban megszabadulj tőlük. Hamarosan ez felbecsülhetetlen értékű szolgálatot jelenthet szerelmi fronton.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Alaposabban mérd fel a napokban, hogy kivel is van dolgod, kivel kell megküzdened. Lehet, hogy a munkahelyeden nem a legbecsületesebb ember jelent meg körülötted. Ne légy túl őszinte senkivel. A szerelmi életed a maximumon ég, és ezt imádod. Így – bár szeretsz aludni – most egy pillanatot sem hagysz ki az élvezetekből. Nos, használj ki minden percet, de ne feledd: legalább néha időt kell szánnod a megfelelő pihenésre és alvásra is.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Az érzelmek és a romantika uralkodik a héten a hétköznapjaidban. Ami viszont a munkahelyedet vagy az üzletedet illeti, a sikered kulcsa a téged támogató emberekben rejlik. Egyedül csak egy kis részét tudnád megvalósítani annak, amit elképzeltél, de a hozzád hasonló gondolkodású emberekre támaszkodva képes leszel túlszárnyalni a terveidet! Meglepődhetsz a napokban, hiszen a hozzád hű emberek között olyanokat is találsz majd, akiktől ezt sosem vártad.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Ezen a héten esélyed van arra, hogy új lendületet adj a szerelmeteknek. Talán mostanában úgy érezted, hogy a kapcsolatotok elvesztette a frissességét, és kiszámíthatóvá vált. A csillagok azt üzenik: becsüld meg a nyugalmat, de mellette lehetőséged nyílik arra, hogy együtt frissítsétek a szerelmeteket. Csak te döntheted el, hogy lesz-e változás az életedben, vagy minden jó úgy, ahogy van.

Halak

II. 20.–III. 20.

Szinte sugárzik belőled a héten az erő! A belső harmóniád és az önbizalmad szó szerint jobbá teszi az életedet, illetve a környezetedben élőkét is. Az egyetlen dolog azonban, amit ne tegyél, az a szerénykedés. Ne rejtsd el a tehetségedet, ellenkezőleg: mutasd meg magad, fedd fel, mire vagy képes. Hidd el, a környezetében lévők örülnek majd ennek, és téged is kellemesen érint az eredmény.