Ennek a csillagjegynek kellemetlen meglepetéseket tartogat a mai nap

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A párjának, környezetének ma nem lesz egyszerű dolga önnel. Szinte bármin felkapja a vizet. Úgy érzi, hogy mindenki az ön idegein táncol. Ennek ellenszere az elegendő alvás és a tervezés. Ne kapkodjon! Inkább írja össze, hogy mikor mit kell intézni!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vannak munkák, melyeket akkor is el kell végezni, ha a hátunk közepére sem kívánjuk. Önnek általában a papírmunka az, amitől leveri a víz. Ma viszont ügyesen túljuthat ezeken is, szóval tervezzen be minél többet most ebből. Később nagyon hálás lesz önmagának ezért.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Végre lenyugszik, türelmesebbé válik. Nem érez többet sürgetést, nem kell kapkodnia sem. Közben a szerelmére is több idő és kapacitás jut. Ennek örömére csinálhatnának több közös programot. Már akár ma estére is.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Lehet, hogy ma mindenképpen meg kell tennie egy utat, melyet talán nem szívesen tesz meg, de a helyzet különleges, és megkívánja az áldozatokat. Legyen azonban okos és szervezett! Tervezzen meg minden lépést, készítsen listát, tervet, ne menet közben próbáljon improvizálni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Akkor igazán boldog, ha van ön előtt egy cél, vannak feladatai. Ma azonban egyvalaki olyan dolgot mondhat önnek, ami miatt meginoghat önben a hit. Ne csak azt nézze azonban, hogy mi hangzik el, hanem azt is, hogy ki mondja. Valószínűleg nem teljesen őszinte az illető.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Merkúr belépett a Bakba, és innentől ön fellélegzik. Lehet, hogy kevésbé fog kritikusan nézni a másikra. Ez nemcsak a másiknak jó, hanem önnek is, mert megbékél, és nem dühíti, hogy mások nem fogalmaznak egyértelműen. Ez igazán jó hír. Igaz?

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma akkor jár el okosan, ha egy napközben felmerülő kérdésben nem foglal állást addig, amíg a dolgok minden részlete ki nem bontakozik. Könnyen lehet ugyanis, hogy csak szép lassan sikerül megismernie a valóságot.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Bár szinte biztosan jó úton halad, kiderülhet, hogy egy célja elérése, legyen az egy munkával kapcsolatos, vagy akár magánéleti, több időt vesz igénybe, mint szeretné. Ma azonban végre biztató jelet kap, csak vegye is észre!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma kibillentheti a lelki nyugalmából valaki, aki talán nehéz helyzetbe kerül és ön talán attól tart, hogy mindez önnel is megtörténhet. Talán így van, de a pánik, higgye el, a lehető legrosszabb tanácsadó. Legyen körültekintő, tartsa be a szabályokat, és legfőképpen hallgasson a saját józan eszére.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szereti a lelkét elzárva tartani a kíváncsiskodók elől. Éppen ezért úgy tűnhet egyeseknek, hogy hideg és túlságosan is racionális típus. Hogy ez mennyire nincs így, az ma egy kirobbanó érzelmi viharban nyilvánvalóvá válik.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Váratlan helyzettel, kényes és különleges empátiát igénylő feladattal kezdődik a mai nap és a hét. Ehhez nem kis mértékben szüksége lesz a pszichológiai tapasztalataira, az emberismeretére is. Ne alkosson túl hamar véleményt!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Önre amúgy is jellemző, hogy minden kapcsolatában a háttérben megbújó motivációkat keresi. Ma valójában nem is nagyon kell keresgélni, mert ezek most a felszínre is bukkannak. Érdemes átbeszélni, ami most előjön.