Megcsapja a változás szele ma a Nyilast

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az élet bizony folytonos változás, és a mai nap az ön számára egy igazán fontos tanulságot hoz, olyasmit, amely talán meg is változtatja az életét néhány dolgot illetően. Ha jól odafigyel a jelekre, most megláthatja, hogy egy új ajtó tárul ki ön előtt.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az elmúlt időszakban több új emberrel is kapcsolatba került, de ezek közül nem mindenki őszinte önnel. Szerencsére van önben egy beépített antenna, és általában ez jól is működik. Ma is meg fogja érezni, amikor valaki hamis szándékkal próbálja rávenni valamire, ami csakis neki áll érdekében.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szerdán egy sor friss információ futhat be önhöz egy beszélgetés során, de ezek közül nem biztos, hogy elsőre ki tudja válogatni a hasznos dolgokat. Sőt lesz olyan információ, amelynek a valóságtartalma igencsak kétséges, úgyhogy legyen óvatos.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán igencsak lendületben lesz a Nyilas-Hold miatt, és ez arra ad lehetőséget, hogy komolyabb dolgokba is belevágja a fejszéjét. Ezen felül pedig élvezheti a környezete, esetleg a feletteseid támogatását is, így most talán eljött az ideje annak is, hogy egy kicsit meredekebb, vagy nehezebb dolgokkal is próbálkozzon.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szerda nyerő napnak ígérkezik, nagyon energikus, lelkes és motivált lesz, ráadásul a külső feltételei is alkalmasak lehetnek arra, hogy egy nagyot lépjen előre több dologban. Az egyetlen hátránya egy ilyen napnak, hogy mindössze ez is csak 24 órából áll.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Igyekezzen ma egy kicsit jobban odafigyelni a szeretteire, mert vannak olyanok, akiket az utóbbi időben egy kissé talán elhanyagolt. Szerencsére ezeken a dolgokon lehet a legegyszerűbben segíteni, hiszen elég egy telefon, néhány kedves, figyelmes szó, és helyreáll a lelki béke.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma egy önnel kapcsolatos lezárult dologról mondhat a környezete ítéletet, véleményt és ez valószínűleg fontos visszajelzés lesz. Ne feledje el azonban, hogy nem csak az a fontos, hogy mi az elhangzott mondat, hanem az is, hogy ki mondja.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Szerdán valakit egészen más színben láthat, mint ahogyan megszokta. Lehet, hogy az illető egy új, izgalmas oldaláról mutatkozik be, de az is lehet, hogy önben indul el egy olyan változás, ami miatt most mást lát meg benne.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma okkal nem hagyja nyugodni egy gondolat, mely változást hozhat az életébe és amely akár fel is forgathatja a mindennapjait. Talán új pénzügyi lehetőség előtt áll, vagy a munkahelyi környezetében történtek mélyreható változtatások.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A vonzereje most hatványozódik, és ez alól csak nagyon kevesen tudják kivonni magukat a közelében. Ne lepődjön meg hát, ha új emberek jelennek meg ön körül és azon sem, ha több pozitív visszajelzést kap a környezetétől.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Igencsak szenvedélyes, kirobbanó hangulatban lehet és még az apró dolgokon is képes alaposan felhúzni magát. Igyekezzen kordában tartani a megnyilvánulásait. Ha ugyanis nem akar később magyarázkodni a viselkedése miatt, érdemes lenne higgadtabban reagálni.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma újabb és újabb ötletek jöhetnek önnel szemben, és nagy inspirációt adnak a terveihez. Egy ígéretes elképzelésre pedig legszívesebben azonnal igent mondana. Ugyanakkor a helyes stratégia mégis most az lenne, ha várna egy kicsit a döntéssel.