Ma egy szellemi erő járja át ezt a csillagjegyet

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Pénteken talán úgy érzi, hogy egy kapcsolatában kissé megbomlott az egyensúly. Ön kész lenne megtenni bármit, hogy ez helyreálljon, de ez annyira nem is könnyű, mivel úgy érzi, hogy a probléma önnek fontosabb, mint a másik félnek. Nyugalom, hamarosan felcserélődnek ezek a szerepek.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Legyen óvatos, mit hogyan kommunikál! Feszült légkörben telhet a nap és előfordulhat, hogy akár egy ártatlan megjegyzésből is komoly vita alakul ki a környezetében. Nem mindenki viseli jól, ha azzal a kőkemény őszinteséggel találkozik, amit most ön képvisel.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Mindene megvan, amire igazán szüksége van, még ha nem is mindig gondolja így. Próbálja hát a mai napban megkeresni a pozitívumot, különösen most, amikor a kapcsolatainak különleges jelentősége van az életében.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Elképzelhető, hogy valami most nagyobb áldozatokat követel öntől. Adja meg neki, amit kell és ne próbáljon kibúvót keresni. Vannak helyzetek, amikor meg kell adni a királynak, ami a királyé. Ne feledje azonban, hogy minden, ami ezen felül a kezében van, az az öné.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vannak helyzetek, amikor döntéseket kell hozni egy nehéz helyzetben, amikor a szívünk ellenében kell a racionális érvekre hallgatni. Ma egy magánjellegű ügyben lehet szüksége arra, hogy ellentétesen cselekedjen ahhoz képest, mint amit a szíve és a lelke diktál.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma ön lehet az, akiből erőt, lendületet merítenek a többiek. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a körülmények ellenére is jó legyen a hangulat! Vigyen egy kis színt a napi rutinba, legyen mindenkihez néhány kedves szava és igyekezzen mindenben a pozitívumot keresni!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha a bevált módszerek csődöt mondanak, akkor érdemes a szokottól eltérő úton próbálkozni. Ma épp egy ilyen nap lehet. Engedje hát ma szabadon a fantáziáját és találjon ki valami újat, szokatlant! Másoknak is tud most jó tanácsokat adni.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Pénteken az a szellemi erő, amely teljesen átjárja, átsegítheti sok olyan dolgon is, amelyekkel elakadt, vagy amiről azt hitte, talán abba is kell hagynia. Vegye fel a fonalat, kezdjen el újra foglalkozni a függő ügyeivel és fejezze be, amit csak lehet.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Pénteken a határozott cselekvésé a főszerep. Néha egyszerűen el kell venni azt, ami a miénk, mielőtt más teszi ezt meg – a mai nap pont erre lehet példa. A bizonytalanságot nyugodtan el is felejtheti, hiszen ma, ha valaki, hát akkor ön igazán tudni fogja, mit akar.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Pénteken érdemes picit hátralépnie egy konfliktushelyzetben. Közel sem biztos, hogy az a valódi probléma ugyanis, amiről a vita szól. Lehet, hogy egészen a mélyben meghúzódó dolgok okozzák a veszekedést. Jobb, ha kimarad belőle!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha van valami, amit már régóta szeretne kipróbálni, vagy valami, amibe belevágna, akkor a pénteki nap éppen megfelelő erre. Most nagyon jó meglátásai lesznek, és mintha a lendülete is visszatérne a hétvégére.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ha rendezettség van a környezetében, az erősíti önben azt az érzést, hogy kézben tartja a dolgokat, ettől viszont a munkája és a magánélete is erősebb kontroll alá kerül. Néha érdemes áttekinteni és újrarendezni magunk körül a dolgainkat és a péntek erre kifejezetten alkalmas lehet.