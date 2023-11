Iris Apfel – mit tud ő, amit mi nem? - Fotók!

Mindig jókedvű, csípős a humora, kimondja, amit gondol – tartják róla az ismerősei, és ugyanezt láthatják a rajongóinak ezrei is, mikor az Instagram, Facebook-oldalát nézik. Magabiztossága már gyerekkorában megmutatkozott, átkísérte az életén és még mai is irigylésre méltó. De ki is Iris Apfel valójában, ki van hatalmas és feltűnő szemüvegek mögött? - írja a Fanny.

Iris Apfel Fotó: profimedia

Gyerekként tudta, mit akar

Fotóiról is sugárzik a magabiztosság és az önbizalom, ami már gyerekként is meghatározta.

1921. augusztus 29-én született Iris Barrel néven, a New York-i Queensben. Már egészen fiatal korában, teljesen egyedül felült a buszra, metróra és elkezdte felfedezni a környékét és Manhattant. Korán a szenvedélyévé váltak a régiségboltok, imádott ezekben kincsek, ékszerek, bizsuk után kutatni, így a világ sok tájáról beszerezhetett valamit. Ugyanígy érdekelték a szövetek, melyekkel nagymamája otthonában ismerkedett meg. Orosz származású édesanyja erősen befolyásolta az életét, részben mert üzletasszonyként butikja volt, részben a nagyszerű, egyéni stílusa miatt.

– Édesanyám tíz évet feláldozott az életéből, hogy felneveljen, de aztán visszament dolgozni, és ez engem nagyon feldúlt. Gyerekként nem vettem észre, hogy ez a depresszió, és hogy bizonyos dolgokat muszáj megtenni az életben – mondta el egy interjúban. Azt is bevallotta, hogy végül ez volt az egyik oka annak, hogy nem vállalt gyereket.

– Tudtam, hogy karriert akarok, nem akartam, hogy visszatartsanak, ahogyan azt sem, hogy a gyerekemet egy dada nevelje, hiszen az a helyzet, hogy nem kaphatunk meg mindent egyszerre. Döntéseket kell hoznunk.

Iris Apfel munka közben is ragyog Fotó: profimedia

Megtalálta élete szerelmét

Fiatal nőként Iris elkezdte kialakítani a saját útját és a megálmodott elegancia érzését. Művészettörténésznek tanult, a főiskola után a Women's Wear Daily magazinnál kezdett el dolgozni fénymásoló lányként, ügyintézőként, futárként.

– Ez tartott engem jó formában, még az edzőterembe sem kellett mennem. Amúgy sem engedhettem volna meg magamnak – árulja el. Emellett egy belsőépítésznek is segített, kevéske maradék idejét sem pihenéssel töltötte, hanem illusztrátorasszisztensként dolgozott. A rengeteg munkájának köszönhetően megengedhette magának élete első pihenését; Lake George-ba ment nyaralni. Ez azért volt különösen jelentőségteljes az életében, mert itt ismerkedett meg élete szerelmével, Carl Apfellel.

Iris Apfel és Carl Apfel Fotó: Instagram

– Ő azonban éppen valaki mással volt kapcsolatban, ahogyan én is, így ott nem jöttünk össze – meséli Iris. – Egy hónap múlva, már New Yorkban ebédelni mentünk közösen édesanyámmal és vele a Plaza Hotelbe, utána és visszamentem dolgozni. Este azonban felhívott, és azt mondta: szereti a sapkámat, ami ma volt rajtam – mesél a kezdetekről és későbbi férjéről a divatikon. A következő évben, 1948 februárjában összeházasodtak.

– Palm Beachben hét darab régi poggyásszal és egy új férjjel szálltam le a vonatról – emlékszik vissza a nászútjukra.

Férjével 67 éven át éltek boldog házasságban, Carl 2015-ben hunyt el, néhány nappal a 101. születésnapja előtt Fotó: profimedia

A kor nem számít

A nászút után két évvel Iris Apfel társalapítója lett az Old World Weavers nevű vállalkozásnak, amely az utazásai során látott történelmi szöveteket reprodukálta. Ez hatalmas siker lett, számos nagyszabású tervezési munkát hozott a számára, például Estée Laudernek és Greta Garbomak is dolgozott. Kilenc amerikai elnök regnálása alatt végzett dizájn- és restaurációs munkát a Fehér Házban, ekkor ragadt rá a textíliák first ladyje becenév. Nyugdíjba vonulásukig, 1992-ig ők vezették a céget.

A munkája során egyre több barátja és befolyásos, elismert ismerőse lett, és lassan az egész világ megismerte a nevét. A közösségi oldalon több mint kétmillió követője van és Iris a mai napig ragaszkodik ahhoz, hogy a jelenben éljen. 102 évesen is megtartotta egyedi stílusát, amit senkihez sem lehet hasonlítani. Legendás ruháiból és kiegészítőiből kiállítást is rendeztek a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban. Vendégprofesszorként tartott előadást a texasi egyetemben, dokumentumfilmekben szerepelt, önéletrajzi könyvet írt és 2018-ban ő lett a legidősebb ember, akinek a képmására valaha Barbie babát gyártottak. 97 évesen pedig modellszerződést írt alá az IMG ügynökséggel.

Stílusikon lett! Fotó: profimedia

102 évesen sem tétlenkedik, stílustanácsokat ad és persze most sem tartja magában a véleményét. A divatról elmondta, hogy nem igazán érti, hogy miért is volna a kevesebb néha több, hiszen a kevés pénz sem tesz senkit gazdagabbá. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a kiegészítők terén mindenkinek tisztában kell azzal lennie, hogy mi áll jól neki, különben könnyen úgy festhet az ember, mint egy karácsonyfa.