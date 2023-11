A szombat nem lesz egyszerű: hátbatámadást ígérnek a csillagok

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szombaton legyen óvatos, mert akiről úgy tűnt, hogy jóindulatú önnel, arról hamarosan kiderülhet, hogy érdekből közeledik és csak színleli a jó szándékot. Ha lehet, ne avatkozzon az ismerősei dolgába, még segítő szándékkal se, mert visszájára fordulhat a dolog.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A szombat igazán nem lesz egyszerű… Bonyolult érzelmi-lelki helyzetbe kerülhet, és kényes szituációkban kell helyt állnia. Most mindent szavát mérlegelnie kell, mert nagyon könnyen ön ellen fordíthatják a szavait!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma szinte elkerülhetetlen lesz némi feszültség a környezetében, amit a stressz és a fokozódó nyomás okoz szinte mindenkinél. Ha viszont erre felkészül, akkor könnyebben sikerül majd megőrizni az önuralmát. Ne hagyja, hogy belerángassák egy vitába, mert azzal most úgysem érhet célt.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szombaton ügyelnie kell arra, hogy a bejövő információk közül melyiket veszi készpénznek és melyikkel kapcsolatban lesznek fenntartásai. Könnyen lehet ugyanis, hogy valaki tudatosan, vagy akár véletlenül, félrevezeti.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma a megérzése arra figyelmezteti, hogy valamivel óvatosnak kell lennie. Könnyen lehet azonban, hogy ezúttal téves következtetéseket von le. Most inkább koncentráljon a pozitív dolgokra maga körül: ma van az év utolsó tízmilliószoros napja, amikor tízmilliószoros erővel hat a gondolatok ereje!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha van az életnek olyan területe, amelyben nem érzi komfortosan magát, akkor ma tehet annak érdekében, hogy megteremtse a vágyott dolgokat. Mindenekelőtt önmagának kell megfogalmaznia, mit szeretne, azután eldönteni, hogyan akarja elérni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Egy jogos és viszonylag higgadt hangvételű vita még nem dönti romba a családot, feltéve, ha idejében elcsitul. Persze az se megoldás, hogy mindent magába fojta, és egyedül próbálja megoldani, amit közösen kellene. Álljon a sarkára!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma a szélsőséges érzelmek dominálhatnak a lelkében és ez könnyen repítheti a fellegekbe, vagy taszíthatja le érzelmileg a borús hangulatba. Ha emberekkel veszi magát körbe, és ha kimegy egy kicsit a természetbe, biztos, hogy a vidámság győz!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A környezetében valaki nem egészen azt tette, amit előzőleg önnek megígért, így önnek kell végül helyt állnia helyette is. Jogosan haragszik rá, ma mégis jobb lenne, ha inkább a pozitívumokra koncentrálna! Ma van ugyanis az év utolsó tízmilliószoros napja...

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha valamit nem szeretne megtenni, ha nem akar valamivel foglalkozni, könnyedén talál indokot arra, hogy kihagyja. Ma viszont rosszul tenné, ha így gondolkodna, most ugyanis a nem szeretem dolgoknak is jelentősége lesz. Vizsgálja meg több szempontból is a kérdést!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Vannak olyan változások az életben, melyeknek nem lehet és nem is kell ellenállni. Sokkal okosabb felhasználni ezeket az eseményeket, megkeresni, mi az, amit ebből az előnyére tud fordítani. Örüljön inkább a változásnak és keresse meg a helyét benne!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Néha az, amit megtanulunk és az, amit a szabályok leírnak, nem elegendőek egy probléma megoldására. Az élet időnként felülírja a dolgokat és ilyenkor improvizálni kell és gyakran ehhez a megérzésünkre kell hagyatkoznunk. Ma pont ez történhet önnel!