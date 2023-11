A Kos ma mindenképp hallgasson a belső hangjára

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma érdemes belső megérzéseire figyelni, különösen a szerelmi kapcsolata tekintetében, mert most az intuíciója sugallja a jó döntést. És teljesen mindegy, egyébként ki mit javasol! Ön csak hallgasson arra a bizonyos belső hangra.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az a képessége, hogy a környezetét jól tudja inspirálni, ma különösen kitűnik. Bármit is talál ki, mások is mennek ön után! Vigye őket magával valami igazán jó helyre! Egy baráti kapcsolata ma szorosabbá válik.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nagyon fontos és jó tulajdonsága, hogy a nehéz helyzeteket is úgy kezeli, hogy találjon kiutat. Mindig meglátja a fényes oldalát is a nehézségeknek, a tanulságot, ami tovább viszi, és megoldást kínál. Most ezzel a fantasztikus képességgel segít valakinek.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Sok mindent tervezett hétvégére, és ma megy is minden, mint a karikacsapás. Ráadásul ma már a Mars-Uránusz szembenállás hatása is enyhül. Lesz valaki, aki tanácsért fordul önhöz. Hallgassa meg figyelmesen az illetőt.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nem kell, hogy folyton történjen valami. Néha olyan is kell, hogy a napot szemlélődéssel, olvasgatással, lustálkodással tölti. Ezért egy pillanatig se legyen lelkifurdalása. Ma ráadásul értékes meglátásai lehetnek, ha hagy rájuk elég csendet, időt.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma félre kellene tennie a sérelmeit, és találkozni valakivel, vagy legalább felhívni az illetőt. Érhetik még meglepetések ezzel a személlyel kapcsolatban, ezért is jó lenne beszélni vele. A vasárnap épp alkalmas nap a tisztázásra.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A jövőjével kapcsolatos problémák nyugtalanítják. Most valóban szüksége lehet a találékonyságára, hogy megtalálja az utat a gyakran egymással ellentétes érdekek között. Bízzon magában, mert ha valaki ezt megoldhatja, hát éppen ön az!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Érzelmileg meglehetősen hullámzó napja van ma. Feltűnhet egy régi kapcsolat és újraéledhet a szerelem, ha lehetőséget ad rá maguknak. Egy egészen friss kapcsolat is kezdetét veheti ma, szinte sorsszerűnek tűnhet a találkozás.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Rövidesen egy új fejezet kezdődik az életében, ahol felhasználhatja mindazt a tapasztalatot, amit az elmúlt időszakban megszerezett. Mielőtt azonban belekezdene ebbe az újba, el kellene varrnia néhány szálat és ez könnyen lehet, hogy nem úszható meg konfliktusok nélkül.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Mostanában jó néhány problémát meg kellett oldania és ezekben jórészt sikerrel is járt, így mostanra már éreznie is kellene ezek hatását. Ha ez még sincs így, akkor a hiba az ön készülékében van. Lehet, hogy ön akkora problémamegoldó, hogy már észre sem veszi, ha nyugalom van?

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Egyszerre foglalkozik több dologgal, nem is csodálkozhat azon, ha kezd a szokásosnál is szétszórtabb lenni. Ma inkább ne foglalkozzon komoly kérdésekkel, pihenjen, relaxáljon, azzal egész biztosan többre megy.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Vegye észre, hogy mennyi mindent elért és tanulja meg szeretni önmagát! Ma ráadásul a bolygók állása is segít önnek ebben, úgyhogy igazán nem kell nemet mondania, ha egy kellemes programra invitálják olyanok, akik igazán megbecsülik.