„Rosszul tanultunk meg enni” - 43 kilót adott le Adrienn, a teljes ruhatárát lecserélte

Kor: 43 év

Előtte: 110 kg

Utána: 67 kg

Elképesztő történetről számol be a Fanny magazin.

A tagadás nagyon gyakori azoknál, akik nem akarnak vagy tudnak szembesülni a túlsúllyal. Kun Adrienn sátorszerű ruhákban járt, kerülte a tükröket, és ha valaki azt mondta neki, kicsit fogynia kellene, általában azt válaszolta, hogy törődjön a saját dolgával. Amikor viszont már muszáj volt szembesülnie a helyzettel, határozott lépéseket tett annak érdekében, hogy karcsúbb, egészségesebb legyen, és az egész életét megváltoztatta. Az elmúlt két évben öt ruhamérettel lett kisebb, ma lényegében bármit felvehet.





„Nem ettem sokat, csak egészségtelent”

Adrienn esetében minden összejött, ami hosszú távon súlyfelesleghez vezethet.

– Sosem voltam vékony, de a sport mindig része volt az életemnek. Testnevelés tagozatos iskolába jártam, mellette kézilabdáztam is. Ez a főiskoláig kitartott, ahol viszont egy térdsérülés jó időre végett vetett az edzéseknek. Aztán jöttek a lelki nehézségek, válás, édesapám elvesztése. 2013-ban szültem, és főként egyedül kellett gondoskodnom a kicsiről, mert az apukája kamionos volt. Nem is tudtam visszamenni a pörgős logisztikus szakmámba, egy iskolában dolgoztam a titkárságon. Mivel ott nem nagyon találkoztam senkivel, nem igazán ösztönzött a közeg, hogy figyeljek magamra. Az étkezést is teljesen elengedtem, amikor volt időm, akkor minden rosszat összeettem. Visszagondolva nem ettem nagyon sokat, inkább csak egészségtelent. A férjemmel meg is beszéltük, hogy mindketten rosszul voltunk szocializálva étkezési szempontból, a jó magyaros szokások szerint nőttünk fel, amikor a nem túl könnyű ételekből jó sok készült mindenhol – meséli Adrienn.





„Már nehéz volt felmenni a lépcsőn”

A fiatal nő már a szülés előtt többször próbált fogyni, többféle diétát kipróbált, de mindegyik után még több jött vissza, mint amennyi lement. Amikor a válása után sokat biciklizett, aerobic edzésekre járt, még ki tudta egyensúlyozni a rossz étkezési szokásokat a mozgással, de aztán végképp elszálltak a kilói.

– 2021-ben jött el a változás, amikor több mindent is átalakítottam az életemben. Egyrészt visszamentem az eredeti szakmámba. Tudtam, hogy az új helyemen emberek, sok férfi között leszek, és mégis kellene valamilyen munkához illő megjelenés. A kezdés előtti nyaraláson készült rólam egy kép, attól is megdöbbentem. Aztán a kötelező munkahelyi orvosi vizsgálaton is megkérdezték a súlyomat, és a vérnyomásom sem volt rendben. A 168 centimhez 110 kiló voltam, a negyedik emeleti lakásunkba gondot jelentett felmenni. Rájöttem, hogy a gyerekem miatt is változtatnom kell. Ez volt augusztusban, és nem is vártam tovább.





45 éves koromra 45 kiló mínusz

A korábbi negatív tapasztalatok után Adriennek eszébe sem jutott valami divatos módszerrel próbálkozni.

– A csodaszerekben nem hiszek, és azt vallom, hogy ami pénzbe kerül, az nem fog lefogyasztani. Hosszú távon tartható megoldást kerestem, ami tényleg megoldja a problémát. Először egy ismert edző programját kezdtem el, az ő étrendjét követtem, aminek az volt az oka, hogy ne kelljen túl sokat gondolkodnom rajta. A cél a kalóriadeficit volt, ekkor tanultam meg, hogy az lesz a fogyás kulcsa. Egy applikációban vezettem az elfogyasztott kalóriákat, hogy miből mennyit ettem, és a saját szükségleteimhez igazítottam az étrendemet. Ezt egyébként máig vezetem, mindent grammra pontosan mérek, és a mérlegemet még a nyaralásra is magammal viszem. E mellett teljesen leszoktam mindenféle készételről, és figyelek rá, hogy csak egészséges dolgokat egyek. Egy évvel később mentem el először edzeni, amit gyaloglással kezdtem, majd egy idő után már egy személyi edző által készített edzéstervvel erősíteni is elkezdtem. A célom az, hogy 45 éves koromra 45 kilót adjak le, tehát a 65 kilót céloztam meg. Az étrendem most napi 1400 kalória, de figyelek ennek az összetételére is – mondja Adrienn.





Idő kell, hogy megszokja

Adrienn teljesen jó tempóban, két év alatt adta le a 43 kilót, és elkezdett komolyan sportolni. Azonban még ma is meglepődik, amikor a saját képeit látja.

– Azt szoktam mondani, hogy túl jó képeket csinál a telefonom. Idő kell, amíg az ember megszokja, hogy egészen másképp néz ki. Az egész folyamatban a legdrágább egyébként a teljes ruhatárcsere volt, mivel a 48-50-es méret helyett ma 36-38-asat hordok. Ráadásul egyre több minden lett jó rám, és másképp is állnak, így tényleg jó élmény vásárolni. Azt hiszem, még kell némi idő és sok pozitív visszajelzés, hogy elhiggyem, tényleg ez az én új külsőm – mosolyog.





Nem kell félni az edzőteremtől

Himpelmann Péter edző

Az egészséges életmódnak mindig része a mozgás, és aki fogyni szeretne, annak erre különösen nagy hangsúlyt érdemes fektetnie. Adrienn egy éve ment le először a terembe edzeni, és egy idő után belátta, érdemes szakembertől segítséget kérnie.

– Sokan vannak ma is, akik ilyen-olyan félelmek miatt nem mernek bejönni hozzánk. Én mindig azt mondom, hogy érdemes venni a bátorságot, mivel gyorsan kiderül, az edzőteremben mindenki magára figyel, nem a többieket nézi. Aki még soha nem járt ilyen helyen, az először válasszon egy neki szimpatikus edzőt. Az első konzultáció akár két-három órát is kitehet, ez alatt készül egy edzésterv, megmutatom a gyakorlatok helyes végrehajtását és a gépek használatát is. Először Adrienn sem tudta, mit is csinálhatna, és ennek vagy felesleges munka vagy akár sérülés is lehet a vége. Nem kell minden alkalommal az edzővel edzeni, a terv azt is tartalmazza, hogy mikor és hogyan érdemes növelni a terhelést. Ha havonta egy alkalommal fizet be valaki egy edzésre, akkor nagyon jól követhető a fejlődése – javasolja a szakember.

Adrienn kedvenc receptjei

Sajtos cukkiniropogós

1 adag: 120 kcal





Hozzávalók:

435 g cukkini, 44 g tojás, 100 g reszelt mozzarella, 15 g szénhidrátcsökkentett panírmorzsa, só





Elkészítése:

A cukkinit lereszelem, majd kis állás után kifacsarom belőle a vizet. A tojást elhabarom, és hozzáadom a cukkinihez. Beleforgatom a reszelt mozzarellát, panírmorzsát is, sózom. A masszából kanállal lapos lepényeket formálok és sütőpapíron, sütőben kisütöm.





Tiramisu light

1 adag: 110 kcal

Hozzávalók:

164 g babapiskóta, 100 g rizsital, 71 g tojássárgája, 433 g light mascarpone, 133 g tojásfehérje, édesítőszer ízlés szerint, 4 g cukrozatlan kakaópor





Elkészítése:

A babapiskótát a rizsitalba áztatom, majd egy réteget elrendezek belőle egy tál aljában. A tojássárgáját a mascarponével összekeverem, a fehérjéből habot verem, és óvatosan összeforgatom a krémmel, édesítem. Rétegezem a babapiskótával és a tetejét megszórom a kakaóval.









Mikrós nassolnivaló

1 adag: 161 kcal

Hozzávalók:

1 banán, 1 tojás, 1 adag fehérjepor, kevés sütőpor, 1 kanál zsírszegény kakaópor, 100 g eper





Elkészítése:

A banánt összetöröm, majd elkeverem az elhabart tojással, fehérjeporral, sütőporral és a kakaóval. Mikróban öt perc alatt megsütöm, és hagyom hűlni, majd felkockázom. Az epret összeforralom pürés állagúra, és leöntöm vele a tésztakockákat.