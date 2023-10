Rendezd te az év buliját! A legjobb helyszínek egy emlékezetes szülinapra

Az izgalmas ötleteket a Fanny magazin gyűjtötte össze.

1

Váljon westernhőssé!

Akár börtönbe is zárhatja a rosszalkodó bulizókat, de még jobb, ha egy közös banditás filmet forgat velük, ha a Tordasi Élményfaluban tartják meg a bulit. A hatalmas területen nagyobb rendezvényeket is összehozhatnak a barátokkal, a családdal, a konyhájuk erre is felkészült. Rendezhetnek lövészversenyt, kipróbálhatják a rodeó bikát, de akár a területen lévő vadregényes látványú tó mellett is tehetnek egy sétát. A parkban van még két, külön témájú szabadulószoba is, így biztosan nem unatkozik majd senki.

Cím: Tordas, 024/49. hrsz., Tordasi Élményfalu

Információ: tordasielmenyfalu.hu





2

Varázsolja el barátait!

A nagy sikerű, Harry Potter-ihlette The Magic étterem után a főváros másik helyszínén is felbukkantak a varázslótanoncok, ahol a különleges hangulat mellett egy igazán jót is ehetnek; ez a The Magic II. A VI. kerület új varázskastélyában a hét minden napján tárt karokkal várják a varázsvilágfanokat, ahol jelentősen nagyobb helyszínen, még látványosabb kialakításokkal, valamint több újdonsággal is találkozhatnak a bulizók. Itt olyan különleges enteriőrt álmodtak meg több szobrászművész segítségével, melynek hála, néhány órára bárki kiszakadhat a valóságból. A lenyűgöző megoldások mellett interaktivitás is jellemzi, így a The Magic II minden egyes szegletében mágiával átitatott részleteket – varázslényeket, életre kelt képeket, varázstükröket – fedezhetünk fel.

Cím: Budapest, Nagymező utca 45.

Információ: themagic2.hu





3

Időutazás egy gőzmozdonyon

Tartson egy teljesen privát rendezvényt egy igazán különleges helyen, Budapest belvárosában! Béreljen kocsmát és állítsa össze a társaságnak megfelelő szolgáltatásokat! A Wattson bár témája talán elsőre szokatlan

és egy kicsit bizarr, de éppen ez benne a jó! Az asztaloknál ülve olyan érzése lesz a vendégeknek, mintha egy képzeletbeli gőzmozdonyon utaznának, ahol az urak kalapot hordanak. Lámpák lógnak a réz csövekről, melyek alatt óraszerkezetes tapéta díszeleg, így is elősegítve az időutazást.

Cím: Budapest, Király u 61.

Információ: wattsonbar.com





4

Királylányoknak kötelező a megjelenés

A legromantikusabb helyszínt keresi? Itt megtalálja! A Vintage Garden egy hangulatos cukrászda, étterem és reggelizőhely, rendívül inspiráló környezetben. A rendezvényről azonnal posztokat is készíthet, hiszen egyedi Instagram hátterek is várják az ünneplőket. Itt a királylányok és kis hercegnők álmai valóra válhatnak, ebben segíthet az ott dolgozó tapasztalt rendezvényszervező, ha szükséges. A belső terasz mindig friss virágokkal van díszítve, a séf, a szakácsok, a bártenderek és a cukrászok azon igyekeznek nap mint nap, hogy összhangba hozzák az ételeket az aktuális dizájnnal, így megteremtve a teljes harmóniát.

Cím: Budapest, Dob u. 21.

Információ: vintagegarden.hu





5

Éljék át együtt a Gatsby érzést!

Nézzenek bele egy fergeteges éjszakába és tapasztalják meg a Gatsby érzést! Ezen a bérelhető bulihelyen a '20-as évek eleganciájával várják a vendégeket, ahol kiszabadulhatnak a hétköznapok szürkeségéből és helyszínt találhatnak egy jeles eseménynek. A látványos helyszín mellé érdemes akár korabeli ruhákban megjelenni, hogy még inkább átérezzék a hangulatot.

Cím: Budapest, Zichy Jenő u. 49.

Információ: gatsby.pub