Olcsóbb a neten bevásárolni!

A Fanny magazin jóvoltából megmutatjuk, hogyan vásárolj olcsóbban a neten:

Fotó: Pexels (illusztráció)

1. Így rendeljünk ételt online

Az élelmiszer-vásárlás során is nagy segítséget nyújthatnak az ár-összehasonlító oldalak is, különösen akkor, ha nagyobb tételben szeretnénk egy adott termékből vásárolni. Amellett, hogy a legkedvezőbb árakat listázzák, a szállítási költségek alapján is összehasonlítják a termékeket.

2. Eltérő lehet a választék

Egy élelmiszerláncnál nem minden üzlet kínálja ugyanazt a termékválasztékot. Emiatt fontos, hogy még rendelés előtt válasszuk ki azt az üzletet, amelyik a legközelebb található hozzánk, így az ennek megfelelő termékkínálatot láthatjuk a vásárlásunk során.

3. Korlátozzák a mennyiséget!

Előfordulhat, hogy online rendelés során korlátozzák az egy vásárló által megvásárolható élelmiszerek mennyiségét. Ha többet szeretnénk vásárolni, érdemes ellenőrizni, van-e ugyanabból a termékből nagyobb vagy kisebb kiszerelés, ami nem esik a korlátozások alá.

4. Mi van a kosárban?

Mindig ellenőrizzük, hogy helyesen adtuk- e meg a mennyiséget, és nem ütöttük félre. A módosításokat a vásárlókosárban is elvégezhetjük, még mielőtt véglegesítjük a rendelést.

5. Többet nyom a mérleg

Kimért termékek, például zöldségek vásárlása során előfordulhat eltérés a vásárláskor megadott mennyiségtől, mivel ezeket nem mindig lehet pontosan lemérni. Az eltérés mértéke áruházanként változik, de általában körülbelül plusz/minusz 20-30 százalék lehet.

6. Nyomjunk a csengőre

Ha elfogyott a termék, amit rendelni szerettünk volna, általában a csengő ikonra kattintva kérhetünk értesítést. Így amint a termék ismét raktáron lesz, azonnal jelzést kapunk róla e-mailen.

7. Tanuljunk más hibájából

Ha ismeretlen terméket tervezünk vásárolni, érdemes először elolvasni más vásárlók véleményeit és értékeléseit a termékről, ezzel elkerülhetjük, hogy zsákbamacskát vegyünk.

8. Álljunk össze többen!

Számos helyen az első kiszállítás ingyenes, de a legtöbb üzlet ingyenes házhozszállítást vállal bizonyos értékhatár felett is, ezért érdemes lehet összeállni az ismerősökkel, és egy helyről megvásárolni mindent. Ha nem sikerült összegyűjteni a szükséges minimális rendelési összeget, lehetőség van a díjmentes áruházi átvételre.

9. Ha valamit elfelejtettünk

Van olyan üzlet, ahol az átvétel előtti napon már nem lehet hozzáadni új tételeket a rendeléshez, sőt, olyan is előfordulhat, ahol már nem tudunk eltávolítani termékeket belőle. A megrendelés törlésének lehetősége is az üzlettől függ, néhány esetben csak az ügyfélszolgálat munkatársai tudnak segíteni ebben.

10. Idősávtól függően

Megrendelés előtt kiválaszthatjuk a szállítási napot és azt az idősávot, amikor át tudjuk venni a csomagot. Ha rugalmas az időbeosztásunk, akkor az olcsóbb, egész napos szállítási idősávot kérjük a jellemzően drágábban elérhető órás idősáv helyett.

11. Készpénz helyett bankkártya

Számos üzletnél applikáción keresztül is elküldhetjük a rendelést, így nyomon követhetjük a futár pontos érkezési idejét is. Készüljünk arra, hogy nem mindenhol lehet készpénzzel fizetni. Ha az utánvétes fizetés magasabb költséggel jár, válasszuk az online bankkártyás fizetést.

Fontos tudnivalók! Erre figyelj, amikor átvesszed a rendelést:

1. Tegyünk mellé pipát

A kiszállítás során ellenőrizzük, hogy valóban az általunk megrendelt termék érkezett-e meg. Nyomtassuk ki előre a megrendelést, és a futár jelenlétében nézzük át és pipáljuk ki az egyes elemeket. Ha a megrendelt élelmiszer nem volt raktáron, és helyettesítő terméket kínálnak helyette, de nem szeretnénk elfogadni, jelezzük ezt a futárnak.

2. Kiolvadt a szállítás során

Élelmiszerek esetében, például gyorsan romló termékeknél nem mindig tudjuk érvényesíteni a 14 napon belüli indoklás nélküli elállási jogot, ezért fontos ellenőrizni például, hogy a kiszállított élelmiszer hőmérséklete megfelelő-e, és a fagyasztott termék nem olvadt-e fel.

3. Lyukas a zacskó

Fontos, hogy az élelmiszer csomagolása zárt, sértetlen legyen. Ha még átvétel előtt észleljük, hogy például a megrendelt termék esetleg hibás, ne vegyük át. Ha csak később vesszük észre, készítsünk róla fényképet, majd időben jelezzük ezt az ügyfélszolgálaton, és kérjük a termék cseréjét vagy annak teljes vételárát.

4. Közel van a lejárata!

Ha azt tapasztaljuk, hogy az élelmiszer hamarosan lejár, és tudjuk, hogy addig nem fogjuk felhasználni, akkor inkább küldjük vissza a

futárt. Ha viszont szeretnénk hozzájárulni az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemhez, már vannak olyan üzletek, ahol rövid időn belül lejáró termékeket vásárolhatunk az eredeti árnál jóval kedvezőbb áron.

5. Friss helyett fonnyadt

A zöldségek és gyümölcsök vásárlásakor különösen fontos a frissesség, mivel az online vásárlás során nem mi válogatjuk össze a termékeket, hanem mások teszik meg helyettünk. Néhány üzletben, ha minőségben nem megfelelő terméket kapunk, visszatérítik a pénzünket vagy kicserélik a terméket.

6. Építő kritika

Online rendelés után mindig érdemes kitölteni az elégedettségi kérdőívet, ezzel hozzájárulva az üzlet minőségének fejlesztéséhez. Ha sérült csomagot kapunk, vagy hiányosan érkezett meg a rendelés, egyes helyeken jóváírást kaphatunk, amit a következő rendeléskor felhasználhatunk.