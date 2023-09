Mindössze 32 éves, de olyan rekordot állított, hogy ezt senki nem döntheti meg egyhamar

A Pennsylvaniában élő, 32 esztendős Zach Swope nemrég olyasmit ért el, amire eddig senki se volt képes. Első hallásra ugyan nem tűnik olyan durvának a dolog, de ha jobban belegondolunk, akkor rájövünk, hogy bizony elképesztő akaraterő és kitartás kellett ahhoz, hogy képes legyen megtenni ezt az egészen hihetetlen dolgot.

A férfi mindössze 1 év alatt 777 filmet nézett meg a moziban, és ezzel rekordot döntött – az előző rekord 715 volt még 2018-ban.

Zach Swope a Pókember: A pókverzumon át című animációs film megtekintése után lett rekorder, de utána nem állt meg 777-ig. Közben volt pár szabálya is, ugyanis elhatározta, hogy úgy dönti meg a rekordot, hogy filmnézés közben nem eszik, nem iszik és nem is mobilozik, vagyis csak az alkotásra koncentrál, amit persze végig is kell néznie.

Annyit megengedett magának a férfi, hogy egy alkotást többször is megnézhetett, így sikerült végül összesen 47 alkalommal megtekintenie a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság című filmet, ami ezek szerint nagyon tetszett neki.

Zach Swope a rekordjával az öngyilkosság megelőzésének fontosságára próbálta felhívni a figyelmet, ugyanis ő is túlélő, és sajnos az évek alatt nagyon sok barátját elveszítette már, ezért kiemelten fontos számára, hogy minél többen tudják: mindig érdemes segítséget kérni, és sosem szabad eldobni a saját életünket.