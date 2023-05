Martha Stewart történelmet írt: 81 évesen lett a Sports Illustrated legidősebb címlaplánya – Videó!

Mindig nagy érdeklődés övezi a Sports Illustrated magazin kiadványait, hogy éppen milyen címlappal lepik meg az olvasókat. Idén is sikerült igazán nagyot robbantaniuk, ugyanis Amerika egyik örök kedvence, a most 81 éves Martha Stewart is címlaplány lehetett.

A neves magazin idén négy különböző címlappal is előállt, olyan nevek kaptak helyet a borítón, mint Megan Fox, Kim Petras, Brooks Nader és sokak meglepetésére a 81 éves Martha Stewart is. Ezzel pedig a népszerű tévés a lap valaha volt legidősebb címlaplánya.

Az én koromban a címlapra kerülni nagy kihívás, de azt hiszem, sikerült helytállnom. Nem éheztettem magam, de néhány hónapig azért elhagytam a kenyeret és a tésztát, és minden másnap pilatesre jártam, ami nagyszerű volt. Az egész nagyon jó móka volt

– mesélte Martha a projektről. Stewartról egyébként nem most készültek a fotók, hanem még idén januárban, a Dominikai Köztársaságban.

A tévés számára ugyanakkor azért nem volt teljesen újdonság a pózolás, hiszen tizenévesen modellként kereste a kenyerét. Ami azóta történt pedig már történelem, hiszen már legalább 100 könyvet írt és felépítette a saját életmód-birodalmát.