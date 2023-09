Heti horoszkóp: A Szűznek változásokat hoznak a csillagok!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Csodálkozva veszed észre, hogy a körülötted élők már nem irigyelnek, ellenkezőleg: őszinte csodálat tárgya lettél a számukra. Próbáld megérteni és elfogadni a saját érzéseidet, így minden megváltozik körülötted. Kaphatsz egy jó ajánlatot, amelyet nem érdemes elszalasztani. Döntened kell, de nem feltétlenül kell a legőszintébb választ adni. Minden lehetőséget mérlegelj. A hétvégédet szenteld magadnak és a kedvesednek. Bűvöld el újra!

Bika

IV. 21.–V. 20.

Ezen a héten ne várj segítséget másoktól, minden a saját erőfeszítéseiden múlik majd. A hét elején szinte garantált a siker a hivatalos ügyeidben, csak félre kell tenni mindent, ami lényegtelen, és az igazán fontos dolgokra szükséges koncentrálnod. A hétvége sok késést, vitát, félreértést hozhat, de a megérzéseid és a diplomáciai érzéked átlendít ezen is, ne izgulj.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Ha munkát keresel, sikeresek lehetnek végre a próbálkozásaid. Kezeld tisztelettel mások véleményét, érzéseit, és lehetőleg tarts meg magadnak mindent, amit hallottál. Új barátot szerzel. Próbálj meg több melegséget és törődést mutatni a szeretteid felé, mert szükségük van a támogatásodra. Ezen a héten nagy valószínűséggel teljesül pár kívánságod. A párodnak nehéz a féltékenységed miatt, de meggyőz a saját igazáról.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Ez a hét egy új, számodra kedvezőbb időszakot hozhat. Felerősödnek a megérzéseid, sőt, akár „jósló” álmaid is lehetnek. Igaz, sokkal sikeresebb leszel mások problémáinak a megoldásában, mint a sajátjaidban, úgyhogy figyelj jobban magadra. Ne bízz vakon mások véleményében, még akkor se, ha tiszteled azokat, akiktől ezek a gondolatok érkeznek. A hétvégén érdemes teljes pompádban megjelenned, hiszen ígéretes, romantikus ismeretségek valószínűek.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

A lehető legjobban alakulnak a munkahelyi dolgaid. A barátaid és a kollégáid megosztják veled az örömüket és a bánatukat. Jó alkalom lesz az elkövetkezendő pár nap a terveid frissítésére. Pár kiállítás vagy mozi felpezsdítheti az életedet. A kedvesed úgy érzi, túl szigorú vagy vele, és ezt nevetségesnek tartja. Talán túl sokat parancsolgatsz neki, pedig rég észre kellett volna venned, hogy ő nem egy gyermek, hanem a szerelmed.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Egyértelműen feltámad körülötted a változás szele, amely valószínű, hogy néhány rossz szokást és rossz embert is elvisz tőled. Ha valami aggaszt a kollégákkal, barátokkal vagy a rokonokkal való kapcsolatodban, jobb, ha utánajársz a problémának. Szeretnél a kedveseddel felszabadultan nevetni, ám ő mostanában nehezebb időszakon megy keresztül, ezért ne számíts rá ezen a téren.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Ezen a héten nem szabad mindenáron megvédened a véleményedet. Kerüld a vérre menő vitákat, a felesleges konfliktusokat. A nyilvános, nagy jelenetek helyett jobb, ha csendben mindent úgy csinálsz, ahogyan eredetileg tervezted, ahelyett, hogy másokat alkalmatlansággal vádolnál meg. Koncentrálj kevésbé arra, hogy ki, mikor, mit mondott neked, hogyan nézett rád, inkább fordíts több figyelmet a munkára. Ez sikert hoz.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Ezen a héten könnyedén megoldod a munkahelyi és a magánéleteddel kapcsolatos feladatokat. A csillagok azt üzenik: figyelj oda jobban az új ötletekre, még akkor is, ha első hallásra abszurdnak tűnnek. Érdemes meghallgatnod a kedvesed véleményét is. A hét eleje kedvez a változásoknak, beleértve a lakóhely megváltoztatását is. Szombaton egy váratlan, de nagyon kellemes randevú lehetséges.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Ideje áttekinteni, és ha lehetséges, tisztázni a saját terveidet, mert nem igazán úgy alakul az életed, ahogyan szeretnéd mostanában. Ne hanyagold el az új ismeretségeidet, mert a csillagok szerint új távlatokat nyithatnak meg előtted. Az események most nagymértékben a választásodtól függenek. Szombaton előfordulhatnak bizonyos nézeteltérések a szeretteiddel. Ha szeretnéd lezárni a kedveseddel ezt a kapcsolatot, akkor itt az ideje, hogy ajtót mutass.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Nyugodtabb irányba terelődik az életed, bár néhány múlt heti vita hatása még visszaköszön. Itt az ideje, hogy gondosan kidolgozd a projekt részleteit, amelyen dolgozol. Tűzz ki magadnak nagyobb célokat, és ne a megszokott köreidet járd. Az elszántságoddal és a kitartásoddal bizonyíthatod másoknak és saját magadnak, hogy jogod van a függetlenséghez. Próbálj meg minden lépést végiggondolni, ne adj okot a titkos rosszakaróidnak a pletykára.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

A héten ne mondj kemény szavakat és ne tegyél hirtelen, félreérthető mozdulatokat, így könnyebben elkerülheted a lehetséges félreértéseket, konfliktushelyzeteket, persze ha muszáj, védd meg az érdekeidet. Ha úgy érzed, meg kell védened a jogaidat, találj nyomós érveket, leplezd a sebezhetőségedet. A kedveseddel jobbá teheted a kapcsolatodat, most izgalmat vihetsz a hétköznapjaitokba. Ne várd meg, amíg minden ellaposodik.

Halak

II. 20.–III. 20.

A héten nyugodtabban, letisztultabb gondolatokkal tudsz levonni néhány következtetést. Ne sajnáld az elveszett lehetőségeket, valószínű, hogy egyszerűen rosszul ítélted meg a helyzetet. Lesz még ilyen, ezt már el kell engedni. A jövődet ​​csak úgy tudod megváltoztatni, ha más lesz az élethez való hozzáállásod. Hallgass a belső hangodra. Fordíts nagyobb figyelmet a családodra és a gyerekekre. Nagy változások készülnek a magánéletedben.