Ez a csillagjegy ma szenvedélyesebb lesz a szokásosnál

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Hétfőn, mielőtt változtat valamin maga körül, gondolja át ennek hatásait, és közben ne csak önmagára, hanem a környezetére is figyeljen oda. Számoljon ma némi ellenállással is, lesz olyan, akinek gondot okoz a terve és lesz olyan is, aki irigységből próbál keresztbe tenni önnek.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Valaki, aki közel áll önhöz, megpróbálja visszafogni abban, hogy azt tegye, amit szeretne, mert aggódik, és kockázatosnak találja a terveit. Értesse meg vele, hogy tudja, hogy a szeretet vezérli, de önnek muszáj a saját útján járni, még akkor is, ha ez időnként buktatókkal jár.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Amikor már azt hitte, hogy túl van valamin, jön valaki és összezavarja a dolgokat ön körül ismét. Ez lehet rossz és jó is végül, attól függően, honnan nézi a kérdést. Néha nem rossz felkorbácsolni az állóvizet és újra elővenni bizonyos kérdéseket.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Izgalmas és nagyon szórakoztató egy nagyobb baráti, rokoni kört folyamatosan menedzselni, de igaz az is, hogy ebbe igazán bele lehet néha fáradni. Ha úgy érzi, hogy ma nincs meg önben az elegendő erő, akkor mondjon le valamit a vállalásaiból.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn felveheti valakivel a kapcsolatot és a beszélgetés során olyan téma is előkerül, ami megmozgatja a képzelőerejét. Talán felfedez magában egy új érdeklődést, de az is elképzelhető az illetőben remek partnert talál egy közös tevékenységhez.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Az ön esetében a kemény munka szinte mindig meghozza a gyümölcsét és erre a mai nap ismét bizonyítékkal szolgálhat. Nagy sikert könyvelhet el hétfőn, vagy extra pénz állhat a házhoz.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma előfordulhat, hogy egy kisebb problémába ütközik, amikor visszaüt, hogy hozott a múltban egy hibás döntést. Ilyesmi előfordul, és mindig van ára is. Tegye túl magát ezen, írja le a veszteséget, hiszen nem túl nagy és lépjen tovább. Ne hagyja, hogy mindez akadályozza a jövőbeli terveit.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Hétfőn szenvedélyesebb lesz a szokásosnál és ez arra ösztönzi, hogy egy szituációban pusztán az érzelmei alapján cselekedjen. Vigyázzon azonban, nehogy veszélyes vizekre evezzen! Egy meggondolatlan lépéssel ugyanis fejre állhat minden ön körül.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Hétfőn új emberekkel ismerkedhet meg, akik talán újak a környéken, vagy a munkahelyen. Közeledjen nyitottan hozzájuk, hiszen ki tudja, talán közöttük van egy új lehetséges barát, vagy esetleg egy társ.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha valakiről megvan az első benyomása, az önnél meghatározó, és később nagyon nehezen változik. Ma valaki, akivel eddig jó volt a viszonya, olyat mond, vagy tesz, amivel megütközést kelt önben és talán még a véleménye is megváltozik róla.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma megmozdíthat önben valamit egy hír, egy hallgatott zene, vagy egy írás, amit olvas és a kreativitása elkezd dolgozni önben. Ne menjen el a mai ötletei mellett, mert nagyon jó irányt adhatnak az ügyeinek! Persze nem minden megvalósítható, de van, ami mégis...

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn egy friss információ arra bátoríthatja, hogy ismét valami új dologba fogjon, vagy elindítson egy projektet, amelyre már egy ideje amúgy is készül. Bármi is az a kihívás, amely most ön előtt áll, ne torpanjon meg a startvonal mögött!