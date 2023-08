Ezt kell tudnod, ha a kutyáddal nyaralnál

Reprezentatív felmérést készített a Mol a Move digitális hűségprogram felhasználóinak körében a kutyatartási szokásokról, és a kutyával közös utazásról, nyaralásról. A kutatásból kiderült, hogy a 10-ből 7 megkérdezett tart valamilyen kiskedvencet, és közülük is több mint felének van kutyája. A felelős állattartással és a kiskedvenceinkre való odafigyeléssel számtalan problémát megelőzhetünk, azaz, ha gondos gazdaként bánunk az állatainkkal, és az ő igényeiknek is megfelelően választunk szabadidős programot, nyaralást, és nem tesszük ki őket felesleges stressznek. A felmérés épp ezért az állatokkal való nyaralás, utazás kihívásaira, és ezek megoldására is rákérdezett.

Fotó: Mohai Balázs

A háziállat tartása a Move-felhasználók körében népszerű, 71 százalékuk tart valamilyen kiskedvencet, 53 százalékának van kutyája. Jellemzően kis testű kutyát tartanak inkább (32 százalék), mint nagy testű ebeket (26 százalék). A nők, a 30 év alattiak, és a vidéki kisebb városokban, községekben élőkre jellemzőbb a kutyatartás. Nyaralások idején különösen aktuális, hogy a Move-os kutyagazdik egyharmada (33 százalék) viszi magával kutyáját, mikor elutazik, a többség ismerősökre, családtagokra bízza ilyenkor kedvencét (71 százalék).

Ami az utazást illeti, a Move-os gazdik 80 százaléka szokta autóban magával vinni kutyáját, legtöbbször csak rövidebb utakra. Minden második gazdi (48 százalék) mondta azt, hogy időnként 1-2, vagy akár többórás utakra is indul kutyájával, ezek azonban ritka, nem rendszeres alkalmak.

Ilyenkor – nagyon helyesen – a többség (67 százalék) óránként megáll, hogy a kutya mozoghasson, elvégezze a dolgát. A kutyáját minden harmadik gazdi szakszerűen (33 százalék), a biztonsági övhöz hámmal rögzítve utaztatja, vagy szintén szabályos módon, utazóboxban helyezi el (18 százalék). Szerencsére ma már ritkább, hogy a kutyusok egyébként balesetveszélyes módon egy utas ölében tartva (16 százalék), vagy lábnál (11 százalék) töltsék a menetidőt.

„A Mol az összes töltőállomását kutyabarát módon alakította ki, amelyek belső terébe mindenki nyugodtan behozhatja a kutyusát. A felelős állattartáshoz hozzátartozik az is, hogy a nyári melegben kiemelten odafigyelünk kutyánk szükségleteire, biztosítunk neki alkalmat és helyszínt a lehűlésre és az ivásra. Ezen felül már 202 töltőállomásunkon, azaz lényegében minden második hazai Mol-kúton található csipolvasó, amivel az elkóborolt állatok csipjét tudjuk leolvasni” – mondta el Bakos Piroska, a Mol szóvivője.