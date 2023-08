Nagyon szerencsés napja lesz a Baknak és az Ikreknek

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ha úgy érzi, a párkapcsolata üres, vagy egyenesen magányos, akkor most van itt az ideje a nagy szerelemnek. Persze nem minden szerelem azért van, hogy párkapcsolattá váljon, van, amelyik csak azért kell, hogy fejlődjünk általa...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán minden szép és jó lenne, csak a makacssága okozhat gondokat. Nem akar engedni az igazából, holott egyáltalán nem biztos, hogy önnek van igaza. Ha képes lenne felülemelkedni a saját nézőpontján, akkor meglátná a másik igazát is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vidám és örömteli napra számíthat. Végre túl lehet nehéz dolgokon, sőt akár még nyaralásra is indulhat. Ha azon szerencsések közé tartozik, akik az időt valamelyik vízparton tölthetik, akkor csupán a bőrére kell vigyáznia, nehogy leégjen.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma hajlamos lehet szebbnek látni a dolgokat, mint egyébként. Nem kizárt, hogy épp most lát tisztán. Bizony, minden oka megvan a bizakodásra: ma új lendületet kapnak a dolgai, kapcsolatai, ügyei a munkahelyen és a magánéletben is.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha most jött vissza a szabadságáról, nehéz lehet visszazökkenni a munkájába. A kötelezettségek most duplán nehéznek tűnhetnek, és az is lehet, hogy valóban fel is torlódtak ön előtt. Nincs mit tenni, bele kell vágnia.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Váratlan meglepetésre számíthatnak szerdán a Szűz jegy szülöttei. Valaki, akiről már rég lemondott, de még mindig sokat álmodott, ma jelet adhat önmagáról. Reagáljon azonnal, ha meg akarja tartani a kapcsolatot. A halogatás veszteség.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha nincs szabadságon, akkor ma igazán hatékony. Igaz, a végén nagyon el fog fáradni, de örömmel töltheti el a jól végzett munka. Ráadásul ezzel egy nagy kő is leszakad a szívéről, tehertől szabadul meg.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mára veszekedést, vitát jeleznek a csillagai. Hiába próbál mindent a másikra tolni, ha magába néz, be kell látnia, hogy ön szította a konfliktust. Legyen kissé elnézőbb, még akkor is, ha fáradt, kimerült. És ne provokáljon!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma komoly döntést hozhat. Ha volt valami, amit igazán fontosnak érzett az életében, és úgy találja, hogy egyre távolabb van tőle, akkor itt az ideje, hogy fordítson a sorsán. Ha azonban legyint rá, vagy a nehézségekre hivatkozik, akkor az is egy döntés...

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagyon szerencsés napja lesz szerdán. Hogy ez a szerencse miben nyilvánul meg, az függ attól, hogy mibe tesz energiát, mi érdekli mostanában. Ha ez a munka, pénzügyek, akkor ma jó hírt kaphat. Ha magánélet, akkor abban lesz előrelépés.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szokatlan dolgok történhetnek önnel, ami megváltoztatja eddigi értékelését. Ne haragudjon az emberekre azért, mert okoznak egy kis csalódást. Talán csak egy kicsit több a nehézségük ma. Inkább segítsen rajtuk.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ön nem igazán az a magabiztos típus, ma mégis képes lesz összeszedni magát ezen a téren. Jól is teszi, mert ma új munkát, vagy legalábbis újfajta feladatot kaphat. Ha határozott, ez egyet jelent a sikerrel.