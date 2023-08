Figyelmeztetnek a szakemberek: ezért ne használd így a laptopot

Rendkívül praktikus eszköz egy hordozható számítógép, amivel az ég világon bárhol elvégezheted a munkádat, de sok modell még a videójátékokra specializálódott asztali erőművekkel is felveszi a versenyt. Ezért nem is meglepő, hogy egyre többen laptopot használnak inkább.

Érdemes az asztalon használni a laptopot Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

Ami érthető is, hiszen a hordozható számitógépek sok esetben megfizethetőbbek, hordozhatóbbak és még erősebbek is, mint sok PC. A laptop jelentése „ölbe való”, „ölbe vehető”, azonban az nem tesz jót az egészségünknek, hogyha ezt meg is valósítjuk.

Ugyanis, ha ölbe vesszük a hordozható számítógépet, akkor a nyak- és hátfájdalmak mellett további egészségügyi problémák is kialakulhatnak. Van egy betegség, amelyet a laptop hosszú távú használata okozhat – ezt Erythema ab Igne-nek (EAI), más néven „pirított bőr szindrómának” nevezik, ami csúnya kiütésekkel jelentkezik.

Egy elmélet szerint a férfiaknál az ölben tartott laptopok termékenységi problémák vagy akár hererák kialakulásának kockázatához is vezethetnek. Azonban ami miatt fontosabb, hogy ne használjuk a laptopunkat az ölünkbe téve az az, hogy az eszköz teljesítménye csökkenhet, vagy akár el is romolhat.

Ezért érdemes az íróasztalnál vagy asztalnál használni a laptopot, és ha van rá lehetőségünk, akkor tegyük rá egy laptopállványra, hogy az összes ventilátor jól szellőzhessen – írja a Mirror.