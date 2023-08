Ez nem lesz egy könnyű nap a Halaknak: nagy döntés előtt áll

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ha egyedül akar mindent megoldani, könnyebben elbukhat, mintha mindezt egy csapat tagjaként végzi. Ma egy ügyben megtapasztalhatja, milyen nagy lehet a közösség ereje. Használja ki az ebben rejlő lehetőségeket és most ne próbálkozzon különutas megoldásokkal.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Itt az ideje, hogy bizonyos dolgokban a saját feje után menjen. Mostanában sokszor mások hoztak meg a feje felett döntéseket, ráadásul olyanokat, amikben igazán csak ön lát tisztán. Ma álljon fel és induljon el a saját útján.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma talán küzdenie kell, szembenézni valakivel, aki az útjában áll és igyekszik károkat okozni önnek. Pedig, ha önben egyszer felébred az igazi harcos, ott a másiknak esélye sincs. Lehet, hogy az illetőnek fogalma sincs arról, milyen erők szabadulnak fel, ha egyszer ön úgy igazán felveszi a kesztyűt!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön egy ügyben a siker érdekében határozottabban és gyorsabban kell reagálnia, mint azt megszokta. Kösse hát jól fel a nadrágját és legyen kész arra, hogy egy helyzetben hirtelen kell majd nulláról százra gyorsítani.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Az az energia, ami most önből árad, szinte ragyog. Magabiztos, határozott és erős és ezt a környezete is megérzi önön. Sokat számít, hogyan viselkedik, milyen példát mutat ma. Sokan felnéznek önre.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Csütörtökön megtörténhet önnel az, amelyet egy ideje minden áldott nap elképzelt, vagy melyre régóta várt. Beüthet a szerencse, megoldódhat egy régi probléma. Talán még meg is ijed a hirtelen jövő változástól, de higgye el, aggódnia felesleges.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Bármi is hozott negatívumot a hangulatában mostanában, az ma nyomtalanul eltűnhet egy remek hír, vagy szerencsés esemény hatására. Most talán olyan terveket is levehet a polcról és leporolhat, amelyekről már kezdett lemondani.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma valahogy hirtelen a helyére kerülhet minden. Remek hangulatba kerül, jó ötletek, gyors gondolkodás jellemzi. Gyorsan halad a feladataival, ha pedig az otthonában tevékenykedik, sokkal több mindenre jut idő, mint azt tervezte.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Jobban oda kell figyelnie kapcsolataira: vajon ön is nyújt-e annyit szeretteinek, mint amennyit tőlük kap? Ha a válasza nem, akkor próbáljon meg jobban odafigyelni rájuk. A szeretet mindenre gyógyír lehet.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Felfedhet egy hazugságot, de nem biztos, hogy hasznos, ha nyilvánosságra is hozza. Mérlegelje előbb az érdekeit, és csak azután beszéljen, vagy hallgasson. Legyen most taktikus, és nézze egy picit a saját céljait is.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Csütörtökön egy hír, vagy egy üzenet jó híreket hozhat önnek és ez azt jelenti, hogy változás közeleg az életében. Az is lehet, hogy fenekestől felfordul minden ön körül, önnek pedig csak arra kell ügyelni, hogy a helyes irányba terelje a dolgokat.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Most ösztönösen ráérezhet a helyes irányra, amikor döntés elé állítja az élet. A szerencse is az ön oldalán áll, így lehetősége lesz olyan változásokat elindítani, melyek azután az egész életére is hatással lehetnek.