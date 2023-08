Emese mesekajája – avagy egy egészséges étel olvasónktól

Pataky Emese orvosként és manuálterapeutaként is figyelmet fordít saját és páciensei személyre szabott egészségtudatos táplálkozására. Egy-egy kezelés után finomabbnál, finomabb alternatív receptjeit is megosztja a hozzá érkezőkkel, akik ezért nem győznek elég hálásak lenni. Egy zöldség- és húsbázisú, az Emese mesekajája fantázianevet kapott ételének a receptjét mi is elkértük.

Emese mesekaja: tepsiben sült zöldség pulykatokánnyal Fotó: Olvasói

Hozzávalók:

3 db sárgarépa

2 db fehérrépa

5 db színes paprika

1 fej brokkoli (előfőzve)

0,5 kg pulykamellfilé

4 újhagyma

bors, oregáno, szerecsendióval

1 löttyintés fehérbor

Parajdi só

Friss bazsalikomot

2 dl házi ketchup

1-2 gerezd fokhagyma

1-2 kanál mangalicazsír

Pataky Emese előételnek egy mandula-saját ribizliöntet kombóval kezd Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

Ami van otthon zöldség, hasábokra vágva beledobálom egy mangalicazsírral vagy házi ghivel kikent tepsibe, fólia alatt összesütöm, a végén pirítom, sózom, és meglocsolom még egy kis zsiradékkal. A pulykamellfilét „tokányra” vágom. Felkarikázott újhagymát mangalicazsíron üvegesre pirítok, majd a húst fehéredésig pirítom.

Tepsis zöldség Fotó: Fodor Erika

Parajdi sóval, frissen őrölt borssal, oregánóval, frissen reszelt szerecsendióval fűszerezem. Rálöttyintek egy kis száraz fehérbort, dúsítom a kutyulékot 2 dl házi ketchuppal. Fedő alatt párolom. Amikor már majdnem kész, beleteszek egy marék friss bazsalikomot aprítva, és készre főzöm, most már fedő nélkül. A tepsis zöldséggel tálalom.