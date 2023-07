Nagyon nem lesz könnyű dolga ma ennek a csillagjegynek!

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Lehet, hogy ma egy választás elé állítja az élet. Arról kell döntenie, hogy egy ügyben a munkát, vagy a magánéletet tartja-e fontosabbnak. Ne feledje egy pillanatra sem, hogy a munkában könnyedén találhat helyettest, de a magánéletben aligha. Becsülje is meg jobban!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szerdán egy fontos témakört kell megvitatnia valakivel, aki talán nagyon közel áll önhöz és ennek során olyan kérdések is előkerülhetnek, amelyek feszültté tehetik a légkört. Legyen kompromisszum kész, de azért ne söpörje a szőnyeg alá a problémákat. Egyszer túl kell esni ezen.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma valakivel, aki egyébként közel áll önhöz, nem igazán működnek majd egy hullámhosszon. Ami önnek fekete, az neki fehér, ha ön jobbra indulna, ő biztosan a balt választja. Ne tulajdonítson túl nagy jelentőséget a dolognak, néha becsúszik egy ilyen nap.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Olyan közegbe kerülhet, amely különösen ösztönzően hat önre és szinte várja, hogy hasznosíthassa azt az energiát, amely most átjárja a testét. Így, ha belevágna valamilyen új dologba, akkor nem igazán találhatna ennél kedvezőbb időszakot.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Egy magánjellegű kérdésben váratlan akadályok merülhetnek fel és talán ez már nem igazán írható a véletlen számlájára. Lehet, hogy szükség van egy tisztázó beszélgetésre, hogy kiderüljenek a részletek.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Néha nehéz őszintének lennünk még olyanokkal is, akiket szeretünk és ez a nehézség megakadályoz bennünket abban, hogy megnyíljunk és a valódi érzéseinket elmondjuk nekik – ma pont ez történhet meg önnel. Próbálja meg mégis, mert sok félreértéstől megkímélné magát.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A hangulata ma nem tökéletes, de éppen ez a rossz közérzet lehet a motorja, elindítója valami régen esedékes változásnak. Ha valaki veszekszik önnel, most azt is vegye komolyan: fontos meghallani a kritikát is.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Nyugodtabb napra vágyna, mint amilyennek ez a mai ígérkezik. Talán úgy gondolta, hogy az idő már megérett arra, hogy élvezze a munkája termését, gyümölcseit. Ám ez még nem az a nap. Ma még hajsza van, munka, ügyintézés.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Nyugalmat és meghittséget sugároznak önre is a csillagai. Persze annál nyugodtabb lehet, minél távolabb van a munkájától. Az az igazság, hogy a kollégái még mindig fel tudják idegesíteni. De ezt már szinte megszokta.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nem kellene magára haragítania a munkatársait azzal, hogy folyton a saját igazságát bizonygassa. Általában nem is jellemző önre ez a nagy rámenősség, ezért is lepi meg a kollégáit. Igaza van, de ezt most még titkolnia kell.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A mai napon a rögtönzéseivel alkothat a legnagyobbat. A készülés tehát felesleges, inkább a lelki elmélyülésen, a reflexeken múlik minden. A megszokott utak helyett inkább figyeljen jobban a külvilágra, és időben reagáljon!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A csillagok alapvetően a harmóniát jelzik. A lelki hangoltságán is múlik, hogy ezt ön fásultságként, vagy unalomként éli meg, vagy képes igazán kihasználni ezt a nyugodt, teremtő energiát. Ma felébredhet a kreativitása!