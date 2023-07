Legyél óvatos a párkapcsolatodban, ma nem állnak jól a csillagok

2023. július 15.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nagyon jó a csillagok állása, egyszerre többfelé is nyílhatnak új utak, lehetőségek az ön számára szombaton. A baj csak az, hogyha mindent akar egyszerre, akkor szétszórttá, kapkodóvá válhat. Helyezze előtérbe a legjobb lehetőséget!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Egy régóta tervezett beszélgetésre keríthet sort szombaton. Ugyan nem úgy zajlik minden, mint ahogy azt eredetileg eltervezte, de még így is nagyon szerencsés végkifejletre számíthat. Egy tapasztalattal mindenképp gazdagabb lesz.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Nagy örömét mindenképpen meg szeretné osztani valakivel szombaton. Azért gondolja meg jól, kinek dicsekszik. Vannak ugyanis irigykedők a környezetében. Még olyan is, akiről talán nem is gondolná, hogy az. Természetesen ne a társára gondoljon.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Van oka az örömre, mert végre látja már a nehézségei végét. Eddig talán úgy érezte, hogy gátlások megfojtják, s csupán akadályozzák önt. Most be kell látnia, hogy volt értelme a várakozásnak. Az idő még csak most kezd önben megérlelni valamit.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha változtatni akar a párkapcsolatán, az csak úgy fog menni, ha saját magával kezdi a változást. Amíg a másikat akarja átformálni, azt fogja tapasztalni, hogy egyre inkább ellenáll önnek. Mihelyt magát formálja, a párja is változni fog.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Szűz jegyűek úgy érezhetik, hogy imáik, jó kívánságaik végre meghallgatásra leltek. Tapasztalni fogja, hogy ha másoknak is jót kíván, a maga számára is jobban teljesül a jó. Visszaáramlik az életébe – ez a vonzás törvénye.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha eddig nem talált társra, az azért is lehet, mert túlságosan magasra tette a mércét. Vegye végre észre, hogy ön sem teljesen tökéletes, csak épp a másik ember valahogy másként nem az. De éppen az ellentétek egészíthetik ki jól egymást.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha ön szerethető akar lenni, akkor úgy is kell viselkednie: legyen kedves ma mindenkivel, akivel csak kapcsolatba kerül! Ma különösen nagy empátiára lesz szüksége egy baráttal szemben. Csak akkor közeledjen, ha megkéri erre.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Jó eseményeket jelez a horoszkóp szombatra, ráadásul mintegy meglepetésként. Valóban jó találkozásra, váratlan, vidám vendégre, vagy egy ajándékra számíthat. A legfontosabb, amit ez okoz önnek: öröm, vidámság, elégedettség.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Látszólagos nyugalma most valójában nagy belső nyugtalanságot takar. Érzi, hogy valamiben változnia, változtatnia kellene, csak egyelőre a módját nem látja. Ma lehet valami ötlete végre.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Egy barátjában csalódhatott az elmúlt időszakban. Nagy az esélye azonban annak, hogy az egész csupán félreértésen alapult. Még mindig van esélye tisztázni a dolgokat az illetővel. Barátokra szüksége van, erre az egyre most különösen nagy.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Fontos az őszinteség a párkapcsolatban, de az is, hogy ha már feltárulkozik, akkor legyen kedves is. És hát valóban létezik a kegyes hazugság fogalma is. Nem érdemes minden vizet felkavarni. Van, ami jobb, ha homályban marad.