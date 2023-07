Hamarosan megérkezik az égi áldás: ezt a 3 csillagjegyet érinti

Július 20-án Mars Szaturnusz és 22-én a Nap Plútó szembenállás lesz. Ezek az együttállások negatív energiákat hoznak. De a hónap vége felé a Nap átlép az Oroszlánba, ami majd végre változást hozd majd. Tehát egészen pontosan július 23-ig kell kibírja ez a 3 csillagjegy.

Fotó: Shutterstock

Kos

Egy nehézkesebb júliusi kezdés után, és több kihívással való küzdelmet követően a hónap végére visszanyered jókedvedet, lendületed. Végre fellélegezhetsz, és mehetsz tovább a céljaid felé. Ha esetleg a hónap elején borult számodra a bili, és a karriered megtorpant, vagy éppen leterített egy betegség, akkor ne csüggedj, minden megoldódik. Fontos, hogy tudd, az égiek végig melletted lesznek, míg sikerül kimászni a mélyből. Visszatérhetsz megújult erővel, és ki tudja, előfordulhat, hogy az augusztus igazi meglepetéseket tartogat. A szeretet mindig jelen van, ne feledd el!

Nyilas

Hatalmas energiák feszültek egymásnak, de most végre vehetsz majd egy nagy levegőt, és ismét jól fogod érezni magad a bőrödben. A korábbi hetek, kissé meggyötörnek, kapcsolataidba konfliktusaid lehetnek, de a július vége feloldja a nehézségeid nagy részét. Bármilyen döntés elé kerülsz, halaszd el a hónap végére, akkor már a csillagállások sokkal kedvezőbbek lesznek. Ne hamarkodj el semmit július folyamán és ne lépj hirtelen, felindulásból. Nyugalom! A benned lévő tüzet, szenvedélyt most tanuld meg befogni, ne most robbanj ki hirtelen.

Bak

A hónap hihetetlen feszültsége július végén nagyon hirtelen megszűnik. Mintha az angyalok szállnának le a földre érted és intézkednének. Pont a legjobbkor. Teljes kimerültségedben ér ez az energia és segít fel, szintre a földről. Áldott napokat hoz magával ez az időszak, hálás is leszel érte, talán sikerül megváltoztatnod egy kicsit a régi életedet. Nem lesz már semmi ugyanaz, akkora utat jártál be a hónap elején. Megtanulod a leckét, így végre felszabadultan mehetsz tovább. Ha a családon belül vagy a baráti körben valaki megbántott, hónap végére rendeződnek a kapcsolataid. Lesz mit megbeszélni.