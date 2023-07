Ezeknek a csillagjegyeknek hozhat szerencsét, ha ma a sarkukra állnak

2023. július 5.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán felkészülhet arra, hogy menet közben kell improvizálnia, ha valami nem úgy alakul, ahogyan eltervezte. Talán egy programot kell átszervezni, vagy alternatív útvonalat kell találnia valahová és szükség lesz arra, hogy hirtelen hozzon meg egy döntést, Ön ebben ügyes!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ahol becsukódik egy ajtó, gyakran kinyílik egy másik. Ma egy váratlan helyzet egy kisebb káoszt okozhat, de nem csak erre érdemes figyelnie Mindez ugyanis megnyithat önnek egy új lehetőséget is.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ami elmúlt, azt zárja le végre, régi dolgok miatt nem érdemes újra veszekedésbe kezdenie a párjával. Ha úgy tapasztalja, hogy bizonyos utak már járhatatlanok, hogy a gondjai megoldhatatlanok, akkor ideje új utat keresni.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Történik ma valami, egy váratlan telefon, vagy hír, ami új irányt ad a nap eseményeinek és teljesen felforgathatja a napját, de aggódnia felesleges, hiszen a menet közben kialakuló szituáció kedvezőbb lehet, mint amire eredetileg számított.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Most egy régi emlék, vagy egy szinte elfeledett ember kerülhet ismét látókörébe, ami ugyan feltéphet régi sebeket, de előfordulhat az is, hogy valami jó dolog sül ki belőle végül. Talán valami olyasmi, amire nem is számít.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szerdán hallgasson a megérzéseire: ha azok azt súgják, hogy kerülnie kellene egy helyzetet, akkor ne engedje belerángatni magát. Utólag majd az események önt fogják igazolni, ebben biztos lehet.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ha érzelmileg stabil, magabiztosabban lép ki a külvilágba és önnek ma ezen a területen pozitív változás várható. Talán egy régi barát, vagy családtag megerősíti abban, hogy az élete szoros része marad.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ahogy ki tudjuk-e használni azokat a lehetőségeket, melyeket az univerzum felkínál számunkra azon is múlik, hogy kellő időben felismerjük-e a jeleket, melyeket kapunk. Ma egy váratlan lehetőség adódik önnek. Figyeljen az égi üzenetre!







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szerdán az érzelmi kérdések kerülhetnek leginkább előtérbe. Az anyagi szempontok ehhez képest háttérbe szorulnak, bár persze azért számolni kell azzal is. De van, ami minden pénznél többet ér. Ahhoz ragaszkodjon!







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az idegen helyek nagyon vonzók lehetnek az ön számára. Egy új ismeretségre is szert tehet, de csak akkor fordíthatja a javára, ha kellően előzékenynek mutatkozik az illető irányába. Ez még nem számítás, csak okosság.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A fantáziája, képzelőereje nagyon erős ma. Nem mindegy azonban, hogy milyen irányban. Hajlamos csak a rossz híreket meghallani, vagy csak azokat festeni a falra. Ne teremtsen sötét jövőt magának!







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán egy látomás, vagy megérzés kísértheti, amely annyira erős lehet, hogy szinte nem is tud szabadulni a hatása alól. Jó eséllyel azonban ez az erős jelzés mutatja meg most önnek, hogy mit hoz a közeljövő. Legyen azonban óvatos is, mert nem minden az, aminek látszik!