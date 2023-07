Ez a csillagjegy ma teljesen kifordul önmagából: se nem hall, se nem lát

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma úgy viselkedik, mint aki se nem hall, se nem lát. Csak a maga véleménye érdekli, önző módon követi a saját akaratát. Pedig nem ártana, ha meghallaná az intő szavakat! Segítő szándék rejlik mögöttük, nem pedig kritika.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma ne is próbáljon meg ésszel élni, hiszen szerelmi kérdésekben ez szinte lehetetlen. Valaki már régóta tetszik önnek, s ma sor kerülhet egy sorsfordító beszélgetésre is az illetővel. Nehéz lenne ma uralkodni az érzésein.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma gyökeres változások történhetnek az életében: régóta fennálló pénzügyi gondjaira találhat nagyszerű megoldást. Ha nem is azonnal, de a közeljövőben a segítségével kilábalhat a jelenlegi nehézségeiből. Menjen a lehetőség után!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Valami már jó ideje nyomja a lelkét, de nem meri elmondani a másiknak, mert tart az esetleges negatív reakcióitól. Vasárnap úgy alakulnak a körülmények, hogy elmondhatja a bánatát, és megértésre is talál a társánál.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha valamire kitartóan vágyik, akkor az valószínűleg be is következhet a nagyon közeli jövőben. A legszerencsésebb esetben akár már vasárnap. Felhívhatja az a bizonyos személy, akinek a jelentkezését már régóta várja. Akár találkozhatnak is.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Különös szituációba keveredhet vasárnap: nehezére eshet eldöntenie egy emberről, hogy pontosan mit is akar öntől. Legjobb, ha nem akar elébe szaladni az eseményeknek, és inkább kivárja a végét. Hiszen tudja: ami késik, nem múlik.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Sok stresszhelyzetnek volt és van is kitéve a munkája miatt. A hétvégéjét azonban szigorúan szentelje a kikapcsolódásnak. Nincs az a pénz, ami most felérne egy nap lazulás eredményével.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Vasárnap szükség lesz az alkalmazkodóképességére. Bármibe is fog a mai napon, az valahogy másképpen sül el, mint eltervezte. Ezért fokozottan szüksége lesz a rugalmasságára, valamint a humorérzékére. A legjobban azonban akkor jár, ha nem tervez el semmit: legyen spontán!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A jegyén áthaladó Hold érzelmekkel teli napot ígér önnek. Ha alapvetően jó hangulatban éri ez az áthaladás, akkor szó szerint úszhat a boldogságban. Egyéb esetekben megnőhet a féltékenységre, zaklatottságra való hajlama

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha meg akar menteni egy barátságot, vagy egyik rokonához fűződő kapcsolatát, akkor önnek kell egy tisztázó beszélgetést kezdeményeznie ennek érdekében. Kár lenne ugyanis egy buta sértődés miatt elvesztenie valakit, aki fontos önnek.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Bármennyire sürgeti is önt valaki egy döntés meghozatalára, a csillagok fényében az javasolható, hogy inkább aludjon rá még pár napot, mielőtt bármit is választana. Az elkövetkező napok történései segítenek a helyes választásban.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Rendkívül engedékeny természetének köszönheti, hogy még a bántásokat is jobban viseli, mint más emberek. Még arra is hajlandó, hogy egyszerűen elengedje azokat a füle mellett, ha látja, hogy van még mód az együttműködésre.