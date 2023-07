Akiknek nem büntetés a magány: ez a négy csillagjegy szereti legjobban az egyedüllétet

Kétségtelen, hogy születési jegyünk, horoszkópunk az egész életünket befolyásolja, legyen szó akár az érzelmeinkről, akár az életfeladatunkról, akár arról, milyen a viszonyunk a pénzhez vagy épp mik az erősségeink. Természetesen a társas kapcsolatainkra is hatással van a csillagjegyünk, így arról is árulkodik, mennyire vágyunk arra, hogy folyamatosan nyüzsögjön körülöttünk az élet, illetve mennyire vagyunk nyitottak az egyedüllétre. Most megmutatjuk, kik azok, akik pontosan tudják, mi a különbség az egyedüllét és a magány között.

Van, akinek nem teher az egyedüllét Fotó: Pexels

4 csillagjegy, aki imád egyedül lenni

Rák

Ha választani kell, hogy kimozduljon, vagy otthon töltsön el egy estét a kanapén pihengetve, a Rák bizony ez utóbbit választja. Ha ez azzal jár, hogy egyedül tölti az estét? Nos, legyen! Ráadásul a Rákok folyamatosan mások életét egyengetik, másokat segítenek, így a nap végén kifejezetten vágynak egy kis pihire és egyedüllétre.

Szűz

A Szűz jegy szülötteit mindenki imádja: könnyű velük beszélgetni, kedvesek és érdeklődők. Azonban ahhoz, hogy ezt a nyitottságot és kedvességet fenntartsák és megőrizzék elbűvölő személyiségüket, néha bizony fel kell töltődniük - egyedül.

Skorpió

Ha döntéshelyzetbe kerülnek, a Skorpió jegy szülöttei szeretik a lehetőségeiket egyedül mérlegelni, a gondolataikat magányosan összeszedni - tudják ugyanis, hogy a döntéseikkel nekik kell együtt élniük, így nem akarják, hogy egy külső vélemény, benyomás eltérítse őket.

Bak

A Bakok rendkívül függetlenek, kiváltképp, ha munkáról van szó. Csak azt a feladatot tekintik bizonyosan elvégzettnek, amit ők maguk csinálnak meg, így ha valamilyen határidő szorongatja őket, gyakran zárkóznak el a világtól, amíg be nem fejezik azt, amit be kell fejezniük.