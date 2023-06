Stresszes lesz a nap a Bikáknak, de még jól is járhatnak

2023. június 13.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A nap nagy részében még a Kos jegyében jár a Hold, ez remek energiákat jelez önnek. Lehetőség szerint kerülje a vitákat, ha ezt megfogadja, akkor nagyon szerencsésen alakul a napja. Jó hír kaphat egy régóta húzódó üggyel kapcsolatban.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden egy stresszes helyzetben az első gondolata talán a kibúvó lehet, ami természetes reakció. Ha azonban megáll egy pillanatra, koncentrál és szembefordul a dologgal, könnyen lehet, hogy mindent a maga hasznára tud fordítani és sokkal jobban jön ki a helyzetből, mint gondolná.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma nem tudja felvenni valakivel a kapcsolatot, de emiatt kár aggódnia, mivel a dolog valószínűleg egy műszaki hiba, vagy tévedés következménye. Ne is erőltesse azt, ami most nem megy, igyekezzen valami egészen mással foglalkozni és később majd ő maga fogja keresni önt.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma híreket kaphat, ami a pénzügyeit is érinti, de a hírek nem biztos, hogy mindenben pontosak lesznek. Így mielőtt átadná magát az örömnek, vagy épp a feszültségnek, ellenőrizzen mindet még egyszer. Lehet ugyanis, hogy a végeredményt árnyalja még valami.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden kissé csalódott lehet, hiszen valaki a közelében, akivel talán vidám programot tervezett, nyomott hangulatban lehet, így az elképzelt terv helyett valószínűleg önnek kell vigasztalnia őt. Ne csüggedjen, tegye meg, amit kell, legyen gondoskodó.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma valaki egy helyzetben nem várt módon reagálhat a szavaira, így készüljön fel, nehogy lefagyjon a váratlan pillanat miatt, és esetleg ne találja a szavakat. Legyen tudatos és főleg azt ne hagyja, hogy kihozzák a sodrából. Ha így tesz, felül tud kerekedni a kialakult helyzeten.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Van az, amikor valami túl szép, hogy igaz legyen, és ma éppen egy ilyen helyzetben találhatja magát. A kérdés csakis az, hogy hajlandó-e vállalni a kockázatot, és mégis megpróbálkozik vele, vagy marad a biztonságnál.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden is sokat dolgozik. Még jó, hogy legalább úgy érzi, megvan az eredménye. Az anyagiak mérlege az utóbbi időben a javára billent. Sajnos, van is mire költeni. A családja hálája azonban mindennél többet ér.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Kicsit nem ártana visszavennie a tempóból. Az utóbbi időben sikerült jól felpörgetnie magát, és ez bizony meglátszik már a családi kapcsolatain is. Pedig nincs oka, hogy haragudjon bárkire is. Ön vette a nyakába a terheket.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Bakoknak most jó sok kitartásra lesz szükségük a keddi napon. Ha azonban jól veszi ma az akadályokat, akkor sok további kellemetlenségtől megkímélheti magát. Legjobb, ha már reggel arra trenírozza magát.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Eljött az ideje annak, hogy új utakat keressen. Ez egyrészt előremozdító lehet, másrészt sajnos azt is jelenti, hogy kevés dolgot tud csak befejezni a magától elvárt precizitással. Sajnos a kapkodás most nem kikerülhető.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Tele van energiával, amit, ha nem vigyáz akár akaratosságnak is érezhetnek az ön környezetében élők. A legjobb módja, hogy ezt elkerülje, hogy belevonja őket is célkitűzéseibe, elgondolásaiba. Persze csak akkor, ha ők is akarják.