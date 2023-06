Most rátalálhat a szerelem erre a csillagjegyre

2023. június 15.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön nem vált jegyet a Hold, marad a Bikában. Idegesíti a lassúság, ami körbeveszi, hogy ön rohanna, mások pedig csak feltartják a nehézkességükkel. Ráadásul van valaki a környezetében, aki ma megmakacsolja magát egy döntésében. Legyen vele nagyvonalú akkor is, ha nem ért egyet!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Különleges felismeréseket tartogat a csütörtöki nap a Bikának! Lehetséges, hogy elsőre nem is ébred rá ennek a jelentőségére, hanem kell pár nap, míg megemészti a dolgokat. Remek napja lesz!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön egy bombasztikus ajánlat érkezhet egy megbízhatónak tűnő helyről és mindettől alaposan megindulhat a fantáziája, de mielőtt nagyon beleélné magát a dologba, figyeljen és számoljon! Néha az olcsó valójában a drágább… Tudja, az ördög a részletekben rejlik.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma egy olyan emberrel találkozhat, aki erős hatással lesz önre, de érezni fogja, hogy közben óvatosnak is kell lennie vele. Mielőtt bármibe is belemenne vele kapcsolatban, próbálja kicsit kiismerni az illetőt és ha már tudja, mire számíthat valójában, akkor döntsön a kapcsolat sorsáról.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Nagyon jó formában van, de vigyázzon, ne feszítse túl a húrt! Akkor a leghatékonyabb, ha az aktivitás–pihenés arányban van egymással. Munkahelyén határozott és elegáns, sikert is arat.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma még földelemű jegyben jár a Hold, ami nagyon kedvez önnek. A természetének a gyakorlatias oldala most igazán előnyös, olyan helyzetek adódnak, amikben szükség is van a racionális megközelítésre. Ha van egy kis ideje, kertészkedjen, az most különösen megnyugtatja.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma egy információt követve nyomozásba, ismeretszerzésbe kezdhet és megtudhat valami érdekeset, ami talán komoly hatással lehet a mindennapjaira is. Lehet az is, hogy mindehhez tanulnia kell, vagy továbbképeznie magát egy területen, de ez ne szegje kedvét.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Bár lassan indul a nap, és a Bika Hold azért ad egy nyugodt hangulatot, most szüksége is lehet a higgadtságára, mert adódik pár megoldásra váró gond. Próbálja lazán venni a dolgokat és sodródjon nyugodtan, a nap végére úgyis a helyére kerül minden.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ma energikus és önbizalommal teli lehet, ami jó alapot ad arra, hogy a középpontba kerüljön. Ha van egy ötlete, vagy egy elképzelése, ma legyen az a nap, amikor mindezt felvázolja és megpróbálja meggyőzni a hallgatóságot az elképzeléséről. Talán valami nagy dolog születik meg éppen ma.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma valaki a nagylelkűségére számít, arra, hogy segítséget nyújt számára egy ügyben, méghozzá önzetlenül. Talán nem véletlenül, hiszen ismert arról, hogy nehezen mond nemet egy ilyen kérésre. Van viszont egy fontos dolog, amely ma előbbre való lehet. Azt sem szabad elhanyagolnia.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha egy kis rendszert visz a mindennapokba azzal, hogy még alaposabban megtervezi a dolgokat maga körül, azzal sokat javulhat a napjai hatékonysága. Ma például egy okosan összeállított feladatlistával sok időt és talán egy kis pénzt is megspórolhat.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma egy olyan dologban kell lépnie, vagy egy döntést meghoznia, amelyből ki kell zárnia az érzelmeket és csakis a szigorú racionalitás szerint kell gondolkodnia. Nem könnyű most ez önnek, hiszen önnél érzőbb lényt keveset találni, de tegye meg és meglátja, a végén nem fogja megbánni.