Mérleg, jobban jár, ha ma inkább a szívére hallgat!

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma reggel újhold lesz az Ikrekben, majd napközben átlép a Hold a Rák jegyébe. Ennek megfelelően eleinte nagy tetterőt érezhet, és jó lenne, ha ezt le is tudná vezetni valami pozitív dologban. Sportolás, túrázás jó ötlet lehet. Délután már feszültebb a Rák Hold szentimentális hangulata miatt.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A mai újhold nagy energialöketet jelent. Érdemes most újrafogalmazni a vágyait, céljait. Beszéljen is róluk egy önhöz közelálló személlyel, mert sok új szempontot tud hozzátenni az illető. Erős felismerései lehetnek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az újhold az Ikrek jegyében jön létre, ami önt érinti a legerőteljesebben. Egy új periódus veheti kezdetét a mai napon, még ha nem is nyilvánvaló rögtön, miben nyilvánulnak meg a változások. Érdemes most kipróbálnia egy új öltözködési stílust, vagy sminket is, újítsa meg egy picit a külsejét!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Gondolkodásában, az életről, a világról alkotott elképzelésében mostanában sok pozitív átalakuláson ment keresztül. De még mindig hoz új tapasztalatokat a sorsa. Sok a tanulnivalója, de mindez a hasznára válik, örüljön neki!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ha eddig nem tette volna, a mai napon üljön le a párjával, és tervezzék meg végre a nyári szabadságukat. Az utóbbi időben kissé eluralkodott önön a tervszerűtlenség. Legalább az indulás idejét és az utazás célját beszéljék meg.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma csak olyasmit vállaljon be, ami kellemes, pihentető, szórakoztató is lehet az ön számára. Nem kell folyton önnek alkalmazkodnia, néha lehet, hogy csak a saját vágyait, elgondolásait kövesse.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Egészen új, izgalmasnak ígérkező élethelyzetbe hozhatja a sorsa. Ne reagáljon a szokott módon. Most a rutin - legyen eddig ebben bármily sikeres - nem fog segíteni. Hallgasson inkább a szívére, az legyen cselekedetei vezérlője most!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A környezetét, az emberi kapcsolatait csak akkor tudja jó irányba vezetni, ha tisztában van saját magával is. A lehetőségeivel és értékeivel éppúgy, mint a hibáival és a korlátaival. A szembenézés ma szükséges, ha fájó is.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A mai nap elhozhatja önnek is a lelki megtisztulás nagy pillanatát. Nemcsak lelkileg, de testileg is ideje lenne azonban a megtisztulásnak. Az újhold ideje jó alkalmat ad egy esetleges léböjtkúrára, legalábbis mértékletesebb étkezésre.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Az újhold nagyon pozitív energiákat ébreszt önben, valamiben megújul, valami újba vágja a fejszét, vagy lelki értelemben is fordulóponthoz érkezhet. Töltse a napot aktív kikapcsolódással, menjen kirándulni!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Vasárnap igen fontos szerepet játszanak a barátok, a társaság. Új tervek születhetnek meg a fejében. Szép nyári napra is számíthat, ezért az estét érdemes társaságban, szép, csillagos ég alatt eltöltenie.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Remek ötletei lehetnek, amiben a belső sugallatai is nagy szerepet játszanak. Ezek a különöse megérzések most mutatják az utat, amerre érdemes tovább haladnia. Egy elhatározás érlelődhet meg önben a mai napon.