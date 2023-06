Kos

III. 21.–IV. 20.

Remek hetet ígérnek a csillagok a Kosnak a szerelemre és a flörtre! Ne félj megmutatni a szexis oldaladat! Ezekben a napokban képes leszel szabad utat engedni az érzéseidnek, ezért kiszámíthatatlan és ragyogó leszel. Még a kedvesed is elcsábul tőled, szinte megbabonázod, mint az első randevútokon. Használd ki az alkalmat, csavard el újra a fejét!

Bika

IV. 21.–V. 20.

A héten azon kell dolgoznod, hogy enyhítsd a feszültséget a kedveseddel. Talán attól tart, hogy a kapcsolatotok kihűlt és lassan véget ért, de benne van az is, hogy ő maga is elfáradt, úgy érzi, nincs a helyén. A helyzet enyhítése érdekében meg kell próbálnod a kedvében járni, így érezni fogja, hogy mellette vagy teljes lényeddel, és ez segít neki ellazulni, pozitív hangulatra váltani.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Furcsa, szokatlan személlyel ismerkedhetsz meg, akivel romantikus szálak szövődhetnek. Ez az ember teljesen eltérő lesz azoktól, akiket mostanában megszoktál magad körül, ám ennek ellenére tetszik majd neked, hogy kihívóan öltözködik és furcsa az életszemlélete, de ez igazán nem fog zavarni, sőt! Egy ideig biztosan jól elszórakozol majd vele!

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A hideg, bevehetetlen megjelenésed mögött a leghevesebb érzelmek rejtőznek, ám ezt csak kevesen tudják! A lényeg a napokban számodra az lesz, hogy uralkodj az érzelmeid felett, különben meggondolatlan dolgokat cselekedhetsz, amelyeket később sokáig sajnálni fogsz. Egy kis őrület jól jöhet a kapcsolatodban, jegyezd meg azonban: mindent csak mértékkel!

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Szerelmi ügyekben bíznod kell a sorsban, ezért tarts nyitva minden ajtót, amelyen be tud lépni az a személy, akire vársz. Ne utasítsd el azonnal a hozzád érkező javaslatokat, tanácsokat. Menj társaságba a héten, élvezd az életet, ne szalassz el randevúkat, találkozókat, még akkor sem, ha csupán a barátaiddal leszel. Minden alkalmat ragadj meg arra, hogy ismerkedj!

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Hallgasd meg végre a kedvesed tanácsait. Annak ellenére, hogy meglehetősen önálló, mindent egyedül megoldó személyiség vagy, nem szabad csak magadra hagyatkoznod. Fogadd el mások segítségnyújtási vagy tapasztalatmegosztási kísérleteit, és ne légy ellenséges. A kedvesed egy igazán érdekes gondolattal segíthet megszabadulni számos problémától, vagy rávilágít néhány válaszra.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Csupa meglepetés vár rád a héten, csak kapkodod majd a fejedet, ez azonban nem jelent neked gondot, mert mi is lehetne unalmasabb, mint ha minden előre be lenne ütemezve, és minden nap ugyanolyan lenne, mint a másik? A csillagok szerint a napokban a szerelem villámként hasít majd beléd, de az is lehet, hogy a meglévő kapcsolatodon szeretnél hirtelen változtatni. Csak tisztességesen és bátran!

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Ideje lenne rendezned az ellentmondásos érzéseidet. Tudnod kellene végre, hogy a kedvesed teljesen elfoglalja a szívedet, vagy megosztod valaki mással is. Lehet, hogy eddig magadnak sem akartad bevallani, hogy valaki észervétlenül helyet kapott az életedben. Ez a flört nem csak annyi volt! Miért dugod a fejedet a homokba? A választás nem rossz, csak tudatosnak kell lennie.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Nehéz lesz a héten tőled következetességet és kiszámíthatóságot várni! Arra késztetnek a csillagok, hogy szó szerint menekülj a mindennapi rutin elől, és a legszokatlanabb, „őrültebb” dolgokat csináld. Fesd be más színre a hajadat, vagy próbálj fel fantasztikus színű ruhákat. Ha romantikus ismeretségre és szerelemre vágysz, most a legváratlanabb helyen toppan be a jelölted.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Nehezedre esik a héten finomkodva viselkedni, beszélni a kedveseddel, ami rengeteg konfliktust hoz maga után. Ha arra számítasz, hogy ő ezt megérti, elviseli, mert ritkán van ilyen időszakod és ennyi belefér, hát tévedsz. Jobban jársz azzal, ha uralkodzs magadon, mert olyan következményei is lehetnek a civakodásnak, amit később bánni fogsz, de nagyon, csak késő lesz.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Ülj le és gondolkodj el azon, hogy mi a helyzet a szerelmi életeddel, megéri-e folytatni, mivel nem nagyon tudni, jelenleg hova vezet. Ha úgy érzed, válaszút elé kerültél, ezt tanácsos megbeszélni a partnereddel is, lehet hasonlóan érez, és így együtt tudtok lépni. Az őszinteség segít megtalálni a megfelelő megoldást. Ne csússzon az egész kölcsönös vádaskodásba, különben egy fontos beszélgetés banális veszekedéssé válhat.

Halak

II. 20.–III. 20.

Rengeteget gondolkodsz az anyagi gondjaid megoldásán, ám ez lassan oda vezet, hogy elveszíted a szerelmedet. Ha van egy kis fantáziád, akkor úgy is meglepheted a párodat, hogy nem költesz rengeteget egy-egy randevúra, elég csupán néhány figyelmesség. Ünnepeljétek meg a szerelmet, sétáljatok, főzzetek otthon egy különlgesebb vacsorát, és máris jobb lesz a hangulat!