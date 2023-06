Házas férfi flörtöl veled? Ezek a jelek!

Számos oka lehet annak, hogy miért ismerkedik egy elkötelezett férfi. Az egyik gyakori kifogás az, hogy olyan megerősítést vagy figyelmet keres, amit nem kap meg a házasságában. Az is lehet, hogy a hosszú távú kapcsolata kiszámítható lett és egy kis izgalomra vágyik. Az októl függetlenül fontos észben tartani, hogy kikezdeni egy házas férfival kockázatos és minden érintett fél számára negatív következményekkel járhat – írja a themindsjournal.com. Most pedig vegyük sorra a jeleket!

Sok aggodalomtól megóvhatod magad, ha nem kezdesz ki házas féllel! Fotó: Pixabay

Házas, ennek ellenére ki akar kezdeni veled, ha igyekszik minden idejét veled tölteni. Mindent megtesz, hogy a közeledben legyen, még akkor is, ha ehhez kifogásokat kell keresnie? Ez azt jelenti, hogy megpróbál kapcsolatot építeni – túl a barátságon. Az is legyen gyanús, ha feltűnően érdeklődik a szerelmi életed iránt. Vélhetően abban reménykedik, hogy egyedülálló vagy és megpróbálja felmérni, te is érdeklődsz-e iránta. Előfordulhat, hogy állandóan üzeneteket ír vagy telefonon keres, gyakran mondvacsinált indokkal. Az azért feltűnő lehet, hogy estefelé vagy hétvégén ritkábban keres, amikor ugye a házastársa a közelben van.

További jel, ha folyamatosan panaszkodik a házasságára. Így próbálja elnyerni az együttérzésedet és mélyebb kapcsolatot építeni veled. Még az is előfordulhat, hogy kitalál egy szívszorító történetet vagy eltúlozza a problémáit, hogy felhívja magára a figyelmet. Az is megtörténhet, hogy a feleségéhez hasonlítgat téged, ezzel „bizonyítva”, hogy veled talán jobb lenne…

Leveszi a jegygyűrűjét, amikor meglát?

Ez az egyik legaggasztóbb jel, így próbálja ugyanis elrejteni családi állapotát, és azt a benyomást kelteni, hogy egyedülálló. Ez a viselkedés arra is utal, hogy nem őszinte hozzád. Azt is észreveheted, hogy nem szívesen beszél a feleségéről, mert megpróbálja elválasztani magánéletét a veled való kapcsolatától. Akkor is közeledni próbál, ha minden apró részletre emlékszik veled kapcsolatban. Tudja – többek között – melyik a kedvenc kávéd, netán meg is lep vele? Ne legyenek kétségeid a szándékait illetően!

Legyen gyanús, ha valamilyen ürüggyel sokszor megérint. Legyen szó egy vállra tett kézről, a hátad végig simításáról vagy egy hosszan tartó ölelésről, ez a viselkedés azt jelzi, hogy érdeklődik irántad. Valószínűleg nem nézi jó szemmel, ha más férfiak társaságát keresed, ha pedig van párod, könnyen lehet, hogy a hibát keresi benne, hátha elhagyod érte.

Lássuk be, soha nem jó ötlet egy házas férfival flörtölni, mert zűrös és ellentmondásos helyzetbe kerülhetsz. A legjobb tiszta vizet önteni a pohárba és kerülni a kétes szituációkat!