Kos

III. 21.–IV. 20.

Hihetetlenül energikus és kiszámíthatatlan hét vár rád, de készen állsz rá? Ha nem vagy egészen biztos abban, hogy mi fog ezután történni, akkor ez annak a jele, hogy valami fontos dolog jön az életedben. Ne félj attól, hogy nem vagy biztos a választásodban, és nem tudod egyelőre, mindez hova vezet. Csak lépj előre. Az egyetlen hiba, amit elkövethetsz a napokban, az, ha túl félénk vagy.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Másokkal ellentétben pontosan tudni fogod, hogy mit kell tenned bizonyos helyzetekben, ezért szinte végtelennek tűnő kérdésviharral szórakoztatnak majd páran, miközben az egyetlen vágyad az lesz, hogy békében és csendben töltsd az időt. Adj ötleteket, javaslatokat a magányos barátaidnak, de ne menj el velük szórakozni csak azért, mert kérik. Csináld a héten azt, amihez valóban kedved van, és boldogabb leszel.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Ne lepődj meg, ha az egyik barátod dühös lesz a napokban azért, mert megemlítesz neki egy másik közös barátot. Féltékeny lesz, mert zavarja, hogy mással is jól érzed magad, de igazán nem kell emiatt aggódnod. Talán az önbizalomhiány miatt tör elő belőle ez a gondolat. Finoman emlékeztesd őt arra: mindig fontos szerepet játszott az életedben, és ez így is lesz, de vannak mások is, akiket kedvelsz.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Próbáld meg nem visszafogni magad, hiszen a tudatalattidban is érzed: valami jó fog történni a közeljövőben. Ezért, ha hirtelen kedved támad például elmenni valahová, kövesd ezt az érzést. Nem bánod meg! Ne zavarjon mások véleménye csak amiatt, mert a megszokottól némiképpen eltérően öltözködsz, vagy valami újat csinálsz. Lehet, hogy az emberek kicsit féltékenyek lesznek, de nem mutatják ki a nemtetszésüket.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

A közelmúltban elért eredményeid miatt büszke vagy magadra, de felmerül a kérdés, hogy ezt miért nem osztottad meg másokkal? Megérdemled a körülötted élők dicséretét. Ha érzed a támogatást, jobb lesz a kedved, hiszen sokat dolgoztál ezekért az eredményekért. Hozd ki a legtöbbet ebből a helyzetből, és indulj el nyugodtan bulizni valahová. Vidd magaddal a legjobb barátodat vagy a szerelmedet. Hagyd a gondokat, érezd jól magad!

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Próbára teszik a rugalmasságodat a héten, de szerencsére mindenre készen állsz. Tedd félre minden előzetes elképzelésedet, és csak kapaszkodj. A körülötted lévőknek inspirációra van szükségük, hogy megnyugodjanak. Segíts nekik válaszokkal, megoldásokkal. Folytasd az életed ugyanabban a szellemben, ahogy eddig tetted, és hamarosan sok új szerelmi kilátás nyílik meg előtted.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Úgy érzed, egyre jobban érted, hogy mi történik körülötted és ez a nyugalom segít abban, hogy toleránsabb legyél a különböző véleményű emberekkel szemben. Meg fogod érteni, hogy ez az élet része, és hozzásegít a harmonikusabb hétköznapokhoz. Vonzónak, bájosnak éreznek az ellenkező nem képviselői, akik nem is tudnak majd ellenállni neked. Ha kapcsolatban élsz, komoly próbatétel elé nézel.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Hihetetlenül aktív és energikus hét vár rád, nem tudsz majd sokáig nyugodt maradni. Érezni fogod, hogy semmi sem lehetetlen. A növekedés és az új tapasztalatok iránti szomjúság hajt. Rengeteg változás vár rád. A szeretett emberrel kapcsolatban csak álmodsz a békéről, ezért kerüld a vitákat. Akinek nincs párja, az szégyentelenül szerencsés lesz a személyes életében. Flörtöljön és legyen szerelmes, ahogy csak jólesik.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Csodálatos adottsággal vagy felruházva, hiszen szinte minden kérdésben képes vagy betartani a határokat és érezni az igazságot. Nem kell tanulnod a felelősségérzetet. Csak így tovább! Ha van párod, ismét vonzónak találod, és ő viszonozza. Kivételt azok a párok képeznek, akiknél már csak az elválás oldhatja meg a válságot. Ha szingli vagy, akkor most egy nehéz, lehetetlen szerelem vonzásába kerülsz, amiért meg kell küzdened.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Elég mozgalmas hét áll előtted. A csillagok azt üzenik: remélik, megtanultad beosztani a szabadidődet a pihenésre és a gondolataid összeszedésére, mert szükség lesz rá. A figyelmedet mostanában a társadalmi és a közéleti kérdések kötik le. Ismét szóba elegyedsz azzal a személlyel, aki már régóta felkeltette az érdeklődésedet. Légy óvatos vele, ne rohand le, mert végre összeszedheti a bátorságát.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Fontos, hogy a héten ne térj el a munkafolyamattól, amibe belekezdtél. Érzelmileg nyugodt és távolságtartó leszel. A globális gondok sokkal jobban érdekelnek majd, mint a csekély, tisztán személyes jellegű aggodalmak és szorongások, ezért meglehetősen türelmetlen leszel, ha olyanokkal beszélsz, akik nem gondolkodnak hozzád hasonlóan. A kapcsolatodban féltékenység, haragos jelenetek, esetleg szakítás vár.

Halak

II. 20.–III. 20.

Új módokat találsz a héten arra, hogy erős köteléket alakíts ki a személyes kapcsolataidban. Mindenkihez toleráns vagy, képes vagy elfogadni a különböző nézőpontokat, és érted a problémák lényegét. Ez egy jó hétnek ígérkezik arra, hogy kompromisszumot köss, és megmutasd: az élet így mindenki számára könnyebb. Nagy az esély rá, hogy a napokban találkozz a leendő szerelmeddel, bár először azt gondolod majd, hogy ez csak fizikai vonzalom.