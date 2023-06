Durva hétfő elé nézünk: a csillagok kemény próbatétel elé állítanak minket

Június 26-án hatványozottan tesznek próbára mindenkit a bolygók. Dupla kvadrát lesz ugyanis az égen, amely megviselheti a szervezetet, az idegrendszert és kapcsolatokat is. A Rák Nap és a Mérleg Hold kvadrátja a család és a párkapcsolat összehangolását teszi feszültté. Sokan érezhetik úgy, hogy képtelenek mindkét fronton helyt állni és megfelelni a kihívásoknak, holott a két témának nem szabadna versengenie egymással. Sőt a kettő harmóniája adja, adhatja meg az ember életének alapját.

Fotó: Pexels

Az Oroszlán Mars és Bika Uránusz kvadrátja az előzőnél is keményebb dió. Ez esetben ugyanis az erőfitogtatás és a szabadsághoz való ragaszkodás feszül egymásnak. Sokan érezhetik, gondolhatják, hogy meg kell mutatniuk, sőt be kell bizonyítaniuk a világnak, ők egyedül is képesek megküzdeni a nehézségekkel. Az „ide nekem az oroszlánt” hozzáállás túlzott önbizalomról szól, és felesleges konfliktusokat szülhet.

Így hat a csillagjegyekre

KOS

Számodra a dupla kvadrát azt mutatja, hogy a gyerekek vagy gyerekes dolgok nézeteltérést okoznak, és igencsak sokba kerülnek. Ha van párod és vannak közös gyerekeitek, akkor sajnálatos módon nem fogtok egyet érteni velük kapcsolatosan. Ameddig mindketten ragaszkodtok a saját véleményetekhez, nem közelednek az álláspontok. A konszenzus valószínűleg nem június 26-án születik meg. Ha nincs párod, akkor a saját gyerekes dolgaid „meglékelhetik” a pénztárcádat. Hallgass a bölcs részedre!

BIKA

Családi és munkahelyi csatákat kell megvívnod a dupla kvadrát szerint. Pedig egyáltalán nem kell, és pláne nem kell vívni. Abba a hibába eshetsz, hogy erőből akarod megoldani mindazt, amit könnyedén is tehetnél. Főleg akkor, ha nem sértődsz meg, és nem hiszed, hogy védekezned vagy bizonyítanod kell. Jól tennéd, ha nem hétfőn tennél akarnád az aktuális helyzetet megoldani. Várhatsz pár napot, vagy hetet is. Sokkal kedvezőbb idők jönnek, szóval nem szabad sietned, és siettetned semmit és senkit.

IKREK

Két tűz közé kerülhetsz a két kvadrát szerint. Azt várja mindkét fél, hogy neki adj igazat, és ezt mondd meg a másiknak. Valójában mindkettő kicsit mögéd akar bújni, mert tisztában vannak vele, hogy a te személyed tekintélyt parancsoló, illetve akinek a pártját fogod, az kerül ki győztesen. Na, pont ezt kell elkerülnöd, és mindenáron – akár sértődés árán is – ki kell maradnod a csatározásból. Ebben te nagyon jó vagy, ha odafigyelsz és nem sodródsz bele.

RÁK

Téged a Hold aktuális „közérzete” közvetlenül befolyásol. Most a Nap-Hold kvadrát miatt nemcsak nyűgös és ingerült lehetsz, hanem fájhat a fejed, a gyomrod. Ráadásul a szokottnál is sértődékenyebbé válhatsz. Két dolgot tehetsz: vagy szabadságot veszel ki hétfőre, vagy sokat szellőztetsz, és lassan dolgozol. Ha nem kapkodsz, sokkal olajozottabban megy a munka (is). A Mars-Uránusz kvadrát a pénztárcádat érinti kellemetlenül. Jobban jársz, ha ezen a napon otthon felejted…

OROSZLÁN

Morcos és robbanékony hangulatot hoz neked az Oroszlán Mars és a Bika Uránusz nehéz fényszöge. Egy ideje nem jössz ki a feletteseiddel. Június 26. ebből a szempontból a csúcspont lesz, vagy inkább a mélypont. Pedig nem lenne jó, ha most mondanál fel, mert az Uránusz meggondolatlanságra és indulatosságra hajlamosít. Miközben a Nap-Hold kvadrát az egészséged megőrzésének fontosságára akarja felhívni a figyelmedet, kerülnöd kell a tűző napot, és ki kell szellőztetned a fejedet egy esti kocogással, sétával.

