Az Ikrek ma nagyon sok inspirációt kap a csillagoktól

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Egy régóta várt dolog ma végre kezd látható formát önteni az életében, de mielőtt minden a helyére kerül, még van egy kis feladata – ez jelenthet adminisztrációt, vagy még valakivel tisztázni kell a részleteket. Könnyen lehet, hogy képeznie kell magát, hogy utolérje tudásban is a lehetőségeit...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma egy eseményen, vagy találkozón kapcsolatba léphet önnel valaki, akivel talán már az első alkalommal is úgy érzi, egy hullámhosszon vannak. Mindez jelenthet egy jól induló üzleti kapcsolatot, de akár azt is, hogy egy izgalmas romantikus viszony kezdete a mai.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kíváncsisága és képzelőereje ma valami újdonság, vagy egy új lehetőség közelébe sodorja, amelyet, ha jól használ ki, az nagy előrelépés lehet az élete egy nagyon fontos területén. Van azonban valami a háttérben, amit most mérlegelnie kell. Ma nagyon sok inspirációt kap a csillagoktól.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma egy információ, amelyik talán egy távoli helyről származik, jó szolgálatot tehet, és különösen értékesnek bizonyulhat, akár a magánéletben, akár a munkában. A pénzügyei most jó irányba fordulnak, így itt az ideje egy kis ünneplésnek, pihenésnek.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken egy jó tanáccsal, fizikai és akár pénzügyi segítséggel is nagy hasznára lehet egy jó barátnak, vagy egy rokonnak, közeli ismerősnek. Bár mindez most az ön erőforrásai kárára történik, nagy az esélye annak, hogy végül az élet egy másik területen busásan kompenzálja azt, hogy ilyen jószívű ember.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken olyan nehézségeken is úrrá tud lenni, melyek már hosszabb ideje nyomasztották. Végre megtalálja az egyensúlyt! Az este pedig egy váratlan találkozást hozhat egy régi baráttal, vagy barátnővel.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szívesen tenné a dolgát, ha hagynák, de ma mindenki csak akadályozza abban, hogy terve szerint haladjon. A kollégáinak is lenne éppen mit tenniük, de folyton megpróbálják önre hárítani a nehezét. Ne hagyja, hogy kihasználják!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Pénteken az élet olyan területén is érdemes kockáztatnia, ahol eddig nem mert és ehhez inspiráló hatásokat küldenek önnek az égiek. Szerelmi életén is hamarosan változtathat, ha ön is úgy akarja. Ha magányos, ma érdemes próbálkozni!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A pénteki nap a lazább életfelfogású Nyilasoknak kedvez. Ha ön nem az a görcsölős fajta, és minden eseményt, legyen az jó vagy rossz, váratlan vagy remélt könnyeden vesz, akkor még a nehézségeket is a javára fordíthatja.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hirtelen eltűnnek a nehézségek és minden valahogy sokkal simábban megy ön körül. A különbség ugyanakkor nem a külső körülményekben, hanem elsősorban önben van. Ön az, aki számára eltűnnek most a problémák és csakis a jó válik láthatóvá.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Pénteken úgy érezheti, hogy minden pozitív irányba indult az életében. Jönnek a jó eredmények a munkával kapcsolatban és a magánkapcsolatai is remekül alakulnak. Ha most ennyire optimistán lát mindent maga körül, akkor talán itt az ideje annak is, hogy áttervezze a jövőjét. Lehetnek azok a tervek még merészebbek is!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma valaki hasznos tanácsát megfogadva, sokat lendíthet a pénzügyein, de csak akkor, ha felül tud kerekedni az ezzel kapcsolatos érzelmi gátlásain. Ehhez pedig szüksége van a remek intuitív képességére is.